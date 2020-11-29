رئيس هيئة التنمية الصناعية يوضح أهمية المجمعات الصناعية وتوفيرها لفرص العمل

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وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال تواجده ضيفا، اليوم السبت، على برنامج المواجهة، والذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، على فضائية إكسترا نيوز، أنه جرى طرح 1755 وحدة صناعية فى 7 مجمعات صناعية بأكثر من محافظة، وأن نوعية المشروعات المقامة تعد مشروعات مختلفة، وذلك يعتمد على الموارد المحلية الموجودة فى المحافظة، ونوع النشاط الحرفى الموجود فى المحافظة، وهناك أنشطة متعددة ومنها أنشطة هندسية، وأخرى كيميائية، وغيرها خاصة بمواد البناء، وأخرى غذائية، فكل مجمع يتم تقسيمه إلى أنشطة.
وأشار اللواء مهندس محمد الزلاط، إلى أن هناك 7 مجمعات جرى طرحها فى شهر أكتوبر الماضى، وخلال الفترة المقبلة سيجرى طرح 6 مجمعات أخرى على قبل مرور نصف العام المقبل، وأن أهم المحافظات التى سيتواجد بها تلك المجمعات ستكون "الفيوم، وأسيوط، والبحيرة، وأسوان".
وأكد اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن أسس اختيار تلك المحافظات، من خلال قرب المجمع من الكتل السكانية، التى يتواجد بها الكثير من الحرفيين، والطرق الموجودة والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى الموارد المحلية الموجودة فى كل محافظة.
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