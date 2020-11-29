شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة وقنا تتصدران محافظات الجمهورية بمعدلات الزواج لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية وصول عدد عقود الزواج لـ927 ألفا و844 عقد زواج عام 2019، مقابل 887 ألفا و315 عقدا عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 4.6%. وتشير بيانات تقرير جهاز الإحصاء، حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، إلى أن عقود الزواج توزعت بواقع 384 ألفا و597 عقدا في الحضر تمثل 41.5% من جملة العقود، مقابل 364 ألفا و849 عقدا عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 5.4%، بينما كانت في الريف 543 ألفا و247 عقدا عام 2019 تمثل 58.5% من جملة العقود، مقابل 522 ألفا و466 عقدا عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 4%.

وأظهرت البيانات أن محافظة القاهرة جاءت في صدارة محافظات الجمهورية في معدلات الزواج بالمحافظات لعام 2019 بنسبة 15.2 فى الألف، تليها محافظة قنا بواقع 12.5 فى الألف، ثم محافظة الجيزة في المركز الثالث بواقع 10.7 في الألف. وعكس معدل الزواج عدد حالات الزواج التي تمت خلال العام حتى منتصف عام 2019 لكل ألف من السكان.

وتساعد بيانات الزواج والطلاق صانعى السياسات ومتخذي القرار في التخطيط العمراني ورصد الموارد لاستيعاب حالات الزواج الجديدة من ناحية، ومواجهة ظاهرة الطلاق لتلافي آثارها السلبية على الأسرة التى تعوق عملية التنمية الشاملة في المجتمع.