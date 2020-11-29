شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإمدادات العالمية من النفط 686 ألف برميل يوميا سبتمبر 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير صادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط أن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض الإمدادات العالمية من النفط خلال شهر سبتمبر 2020 بمقدار 686 ألف برميل يوميا أى بنسبة 0.7% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالى 91.7 مليون برميل يوميا، حيث انخفض إجمالى إمدادات الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك بنسبة 1% لتصل إلى 62.4 مليون برميل.

وأشار التقرير الصادر خلال شهر نوفمبر الجالى إلى انخفاض الإمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك من النفط الخام وسوائل الغاز بنسبة 0.2% لتصل إلى نحو 29.3 مليون برميل يوميا يأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع نسبة الالتزام بإتفاق خفض الإنتاج القياسي بين دول أوبك بلس إلى 102% خلال نفس الشهر، وهي الأعلى منذ شهر مايو الماضى.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك+، والتى تضم أعضاء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر، ومن المحتمل أن تناقش تمديد تخفيضات الإنتاج للعام المقبل نتيجة ضعف الطلب مع تزايد الإصابات بكوفيد 19.