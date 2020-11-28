شكرا لقرائتكم خبر عن الأرباح الصناعية الصينية تزيد بأسرع وتيرة منذ أوائل 2017 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية في أكتوبر/تشرين الأول للشهر السادس على التوالي وبلغت أسرع وتيرة لها منذ أوائل 2017، مما يشير إلى تعاف قوي في قطاع الصناعات التحويلية بعد أن تضرر بشدة من جائحة «كوفيد- 19».

فقد أفادت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني، الجمعة، بأن أرباح الشركات الصناعية في الصين زادت 28.2% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول إلى 642.91 مليار يوان (97.79 مليار دولار)، وذلك بعد صعود 10.1% في سبتمبر/أيلول على أساس سنوي.

وهذه أكبر زيادة في الأرباح الشهرية منذ يناير- فبراير 2017. ويجمع المكتب بين نتائج يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، لتجنب تأثير عطلة العام القمري الجديد التي تستمر أسبوعاً.

(رويترز)