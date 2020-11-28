شكرا لقرائتكم خبر عن خطة استثمار مكسيكية ثانية تصــــل إلــــى 10 مليــــارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران مطلعان إن الحزمة الثانية من الاستثمارات في البنية التحتية التي تضعها حكومة المكسيك بالتعاون مع القطاع الخاص تصل قيمتها إلى نحو 200 مليار بيزو (عشرة مليارات دولار).

تأتي الحزمة عقب دفعة استثمارات أولية قيمتها 297 مليار بيزو أُعلنت الشهر الماضي، وتنبئ بمزيد من التحسن في العلاقات التي اتسمت في الأغلب بالتوتر بين الرئيس المكسيكي ومجموعات الأعمال.

كان لوبيز أوبرادور قال في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني إن الحزمة التالية من الاستثمارات المدعومة من القطاع الخاص سيُكشف عنها في وقت قريب.

قال المصدران: إن الاستثمارات المزمعة ستكون في حدود 170 إلى 200 مليار بيزو .(رويترز)