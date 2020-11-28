شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة حوارية تبحث التعاون الزراعي بين الإمارات وإفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت مبادرة «حديث أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة» وفي إطار شراكتها الاستراتيجية مع معهد الإدارة الإفريقي ندوة حوارية افتراضية حول سبل تعزيز التعاون في مجال التجارة الزراعية بين دولة الإمارات ودول قارة إفريقيا، وتناولت الندوة آفاق التعاون الثنائي في مجال الزراعة التجارية، وسبل تطوير وتقوية العلاقات التجارية، والاطّلاع على مجالات وفرص التبادل التجاري بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وشهدت الندوة التي قدمها وليد حارب الفلاحي، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي للاستشارات»، حضور فنسنت سيمبيجا، وزير الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك الأوغندي، وأحمد التيجاني الرئيس التنفيذي لشركة الروابي للألبان، ومحسن أحمد المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، وأكينتوند سوير، المدير التنفيذي لجمعية مصدري ومنتجي المنتجات الزراعية الطازجة في نيجيريا، وكريستوفر كولي، المدير التنفيذي لشركة سيان روزيز، وريبيكا هاريسون المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة الإفريقي.

شريك استراتيجي

وأعرب فنسنت سيمبيجا، عن سعادته بالمشاركة بالندوة، مشيرة إلى أهمية هذا اللقاء في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودول القارة الإفريقية، منوهاً بأن أوغندا تعد ضمن أبرز الشركاء الاستراتيجيين لدولة الإمارات في إفريقيا، مؤكداً أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات وبلاده، يشهد تطوراً ملحوظاً، وهذا ما تؤكده الأرقام المسجلة في نسب التبادل التجاري، وعدد برامج تبادل الزيارات للوفود التجارية، مشيداً بالنهضة الحضارية التي تشهدها الإمارات والتي تعتبر مثالاً عملياً لمسيرة التقدم والنماء.

دعم الشركات

ورحبت ريبيكا هاريسون بالحضور، مشيرة إلى أهمية هذه الندوة في تعزيز الجهود لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون مع نظيراتها بالدول الأخرى، وتوسعة أعمالها عن طريق إيجاد أسواق واعدة تساهم في نمو هذه الشركات بشكل متسارع.

وأشار أحمد التيجاني إلى أن دول القارة الإفريقية تمتلك فرصاً استثمارية واعدة ولا سيما في المجال الزراعي، مشيرة إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ مشروع زراعي ضخم في الجزء الشمالي من السودان.

الزراعة التعاقدية

إلى ذلك أشار أكينتوند سوير إلى أن نيجيريا تعد من الوجهات الاستثمارية الواعدة في القارة الإفريقية، لما تتمتع به من مقومات متعددة أبرزها الزراعية، متحدثاً عن مفهوم الزراعة التعاقدية التي تساعد في حماية المزارع من متغيرات المناخ، وتسهم في حرص المزارع على زيادة الإنتاجية وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، مما يؤدى إلى تحقيق الأمن الغذائي وتقليص الفجوة من الغذاء، وتشجيع الاستثمار وتنمية القطاع الزراعي بشكل مستدام.وأشار محسن أحمد المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب» إلى أن البنية التحتية المتقدمة تساهم بشكل كبير في تعزيز التبادل التجاري، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعتبر رابع أكبر مستثمر في القارة الإفريقية بعد الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، وتؤكد هذه الإحصائية متانة العلاقات بين الجانبين.