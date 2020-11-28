شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوراق المالية» تفعل آلية «وكيل المساهمين» في «العموميات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

قامت هيئة الأوراق المالية والسلع، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل المواد الخاصة بوكيل المساهمين، ضمن قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وذلك ضمن مساعي الهيئة لتفعيل حضور المساهمين الأقلية في اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المساهمة العامة، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وحرصاً منها على مشاركتهم في اتخاذ القرارات وإبداء آرائهم وتشجيعهم على مناقشة مشاريع القرارات.

وبحسب الموقع الإلكتروني للهيئة، يهدف تفعيل آلية وكيل المساهمين في المقام الأول إلى حماية حقوق المستثمرين الأقلية، فضلاً عن تمكينهم من إيصال استفساراتهم ومقترحاتهم والوقوف على ملاحظاتهم الخاصة بنشاط الشركة وأدائها المالي.

وتعد هذه الخطوة التي تخص وكيل المساهمين، تفعيلاً لإحدى آليات ضوابط الحوكمة الجديدة التي تضمنها القرار الجديد للحوكمة الصادر العام 2020، كما أنها تمثل تطويراً نوعياً لآليات التصويت خلال اجتماعات الجمعيات العمومية ما من شأنه الإسهام في تقييم أداء مجالس الإدارات وتوسيع مشاركة المساهمين في التصديق على قرارات الجمعية العمومية، فوكيل المساهمين الأقلية سيمثل المنفعة العامة للمساهمين الأقلية خلال اجتماعات الجمعية العمومية ويعكس اهتماماتهم ومصالحهم.

يشار إلى أن نصوص المادة 40 (المتعلقة باجتماع الجمعية العمومية) من الفصل الرابع (المخصص للجمعية العمومية) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020م بشأن (اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة)، وعلى وجه الخصوص المواد (1) و(2) و(3) و(4)، قد نظمت بالتفصيل القواعد الخاصة بوكيل المساهمين.

يذكر أن الهيئة قامت بوضع بعض المبادئ التي تهدف لرفع مستويات الحوكمة وحماية المستثمرين الأقلية، وذلك من خلال وضع الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها أن تساهم في تحفيز المساهمين الأقلية على المشاركة بشكل فعال في اجتماعات الجمعيات العمومية وتعاملات الشركة مع الطرق ذات العلاقة. ولتسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم والمشاركة بشكل فعال، لا سيما مساهمي الأقلية للشركات المساهمة المدرجة في سوق المال الإماراتي، فقد قامت الهيئة بتحديد بعض القواعد والأنظمة المطبقة على حماية المساهمين من مالكي حصص الأقلية، حيث تضمنت أحكام قانون الشركات التجارية وقرارات الهيئة عدداً من وسائل الحماية للمستثمرين الذين يملكون حصصاً أقلية في الشركات المدرجة.