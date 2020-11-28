شكرا لقرائتكم خبر عن مغنية أمريكية تلتقي عمران خان بسبب فيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقت المغنية الأمريكية شير، أمس الأول، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قبل نقل فيل يعيش في ظروف مزرية في حديقة حيوانات بإسلام آباد إلى محمية في كمبوديا، بعد حملة خاضتها من أجل قضيته.

ووصلت المغنية الشهيرة إلى إسلام أباد لمشاهدة الفيل كافان قبل نقله اليوم الأحد بطائرة شحن إلى محمية للحياة البرية في كمبوديا. وكافحت شير لسنوات لإنقاذ الفيل وساهمت مالياً في تكاليف نقله.

وجاء في بيان أن رئيس الوزراء شكر شير على حملتها ودورها في هذا الصدد، وثمّن جهودها لوضع كافان في محمية للأفيال.

وغرّدت شير شاكرة لرئيس الوزراء إتاحته لها إمكان نقل كافان إلى كمبوديا.

وكان وضع كافان الذي وصل إلى باكستان بعد ولادته بوقت قصير في عام 1985 وبقي مقيّداً بالسلاسل لسنوات، سلّط الضوء على حالة حديقة الحيوان في العاصمة الباكستانية، ودفع وضعها المزري للغاية القضاء الباكستاني إلى أن يأمر في مايو أيار الفائت بنقل كل الحيوانات منها.