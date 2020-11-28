شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: الانتهاء من تقييمات أرض المعارض خلال شهرين لحساب صندوق مصر السيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه سيتم الانتهاء من تقييمات أرض المعارض خلال شهرين وسيكون أول مشروعات الشراكة بين الصندوقين السياديين المصرى والإماراتى، لافتة إلى أن مصر والإمارات أطلقتا صندوقا استثماريا خلال العام الماضى بقيمة 20 مليار دولار.

وأكدت هالة السعيد، فى تصريحات صحفية على هامش فعاليات الاحتفالية الختامية لبرنامج بناء قدرات العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فى إطار مشروع الحلول التجارية المدمج أن الحكومة المصرية تخطط لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والعربية.

وأوضحت هالة السعيد أن الصندوق السيادى بدأ فى تقييمات أرض الحزب الوطنى لطرحها على المستثمرين، وكشفت أنه يوجد ثلاث سيناريوهات للتعامل مع مجمع التحرير ليتضمن جزءا تجاريا وآخر إداريا بجانب تخصيص شقق فندقية.

وأضافت وزيرة التخطيط أن رسومات استغلال وتقييمات أرض مجمع التحرير تم الانتهاء منها الأسبوع الماضى من خلال أحد المكاتب المصرية بالشراكة مع مكتب أجنبى آخر.

وأشارت إلى أنه تم عرض استغلال المجمع مع عدد من المستثمرين المصريين والأجانب بهدف استغلاله الاستغلال الأمثل فى إطار الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.