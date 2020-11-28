130 شركة تعرض 5.8 آلاف وظيفة في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بشراكة مع أكثر من 130 شريك توظيف تطلق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، معرض التوظيف الافتراضي لمبادرة مهارات المستقبل في دورته الأولى، والذي سيوفر أكثر من 5.8 آلاف وظيفة خلال أيام المعرض الثلاثة، وذلك في خطوة مهمة لتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الواعدة التي تعد حجر الأساس في العملية التنموية، والركيزة الأساسية لصناعة مستقبل رقمي يمكن رؤية المملكة 2030.

ويأتي معرض التوظيف الافتراضي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، امتدادا لمخرجات مسارات مبادرة مهارات المستقبل الهادفة إلى خلق نموذج بيئي مستدام لتنمية المهارات الرقمية، والإسهام في سد الفجوة بين العرض والطلب وفقا لمتطلبات سوق العمل بمشاركة جهات التوظيف في القطاع الخاص.

ودعت الوزارة شركاءها من القطاع الخاص المشاركين في معرض التوظيف إلى الاستفادة من الدعم الذي تقدمه المبادرة لتلبية احتياجاتهم في الوظائف الرقمية من خلال دعم تكاليف الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوجيه والإرشاد المعنوي ودعم فروقات الرواتب، وذلك من خلال طرح الوظائف الشاغرة، ومقابلة طالبي العمل بشكل لحظي وعن بعد.

كما دعت الباحثين والباحثات عن عمل إلى المشاركة والتقديم على الشواغر الوظيفية البالغ عددها أكثر من 5800 شاغر وظيفي.

ويستهدف المعرض الافتراضي أصحاب العمل داخل أو خارج قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ممن تتوفر لديهم شواغر وظيفية حالية أو مستقبلية في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، وخدمة طالبي العمل الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة بأن يكونوا حديثي التخرج، أو منقطعا عن العمل لمدة لا تقل عن 90 يوما، للالتقاء بالشركات بمكان واحد وبشكل افتراضي.

وتتيح منصة التوظيف للجهات المشاركة البالغ عددها أكثر من 130 شركة التعريف بنشاطها، وعرض الفرص الوظيفية، والتقدم لها من قبل الباحثين عن عمل وعمل المقابلات الشخصية، إضافة إلى احتواء المنصة الافتراضية على جلسات حوارية تستضيف أصحاب القرار من الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة، وورش تدريب لتمكين الباحثين عن عمل، والتهيئة للمقابلات.

معرض التوظيف الافتراضي لمبادرة مهارات المستقبل:

تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

تاريخ الانطلاق 29 نوفمبر 2020

مدة المعرض 3 أيام

يوفر أكثر من 5.8 آلاف وظيفة

المشاركون 130 شركة

المستهدفون:

أصحاب العمل ممن تتوفر لديهم شواغر وظيفية حالية أو مستقبلية في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات

طالبو العمل ممن تنطبق عليهم الشروط (حديثو التخرج، أو المنقطع عن العمل لمدة لا تقل عن 90 يوما)

منصة التوظيف تتيح: