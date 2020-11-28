90 % من موظفي مشروع أرامكو للغاز في الحدود الشمالية من أبناء المنطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح مشروع أرامكو السعودية الجديد، شمال المملكة، في بدء تشغيل أول مرافق الغاز غير التقليدي في المملكة بتكلفة مجدية، حيث يتم حاليا استخراج الغاز بفعل الضغط الطبيعي من بين طبقات الحجر الرملي، وبكميات تجارية.

وبحسب تقرير لأرامكو استثمرت الشركة بشكل كبير في المجتمعات المحلية من خلال استقطاب شباب المنطقة لتدريبهم وتوظيفهم من مختلف مدنها ومحافظاتها، بما فيها طريف وعرعر والجوف، حيث إن أكثر من 90% من موظفي أرامكو السعودية في هذا المشروع هم من سكان المنطقة، قدمت لهم الشركة برامج للتدريب الفني والتدريب على السلامة، لتمكينهم من استخدام المعدات ذات التقنية العالية، مثل أحدث مولدات الكهرباء باستخدام الغاز، وضواغط الهواء والغاز، وتقنيات الطاقة الشمسية المتجددة.

من مشروع الغاز شمال المملكة (أرامكو السعودية)

وتساهم أرامكو السعودية في ازدهار منطقة الحدود الشمالية عبر توفير الطاقة النظيفة لخدمة سكان المملكة وشركاتها واقتصادها المزدهر، الذي يشهد نموا متسارعا، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وعلى عمق مئات الأمتار تحت رمال صحراء النفود الصخرية وآفاقها الشمالية الرحبة، تكمن كميات ضخمة من الغاز الحلو. وقبل ثلاثة أعوام، عزمت أرامكو السعودية على تطويع هذا الكنز من الطاقة، الذي يغط في سبات عميق ملتحفا بأرض البوابة القديمة لشبه الجزيرة العربية، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود الشمالية للمملكة.

صنع المستقبل

ويشكل الغاز غير التقليدي مصدرا مهما للطاقة في مستقبل المملكة، فهو يمثل مصدرا لوقود أنظف لتوليد الطاقة، ولقيما يستخدم في صناعة البتروكيميائيات.

واليوم، يمضي أول مشروع للغاز غير التقليدي في المملكة نحو تحقيق أهدافه المرجوة، حيث يوفر طاقة أنظف، ويسهم في تنمية اقتصاد محلي مزدهر، ويؤدي إلى اكتساب خبرات أكبر في مجال الموارد غير التقليدية في الشركة.

وحتى فترة قريبة نسبيا، كان الفكر السائد هو أن استخراج الغاز غير التقليدي أمر مكلف ومعقد جدا. وحاليا، تركز الجهود التي تبذلها الشركة في مجال الموارد غير التقليدية على ثلاث مناطق، هي شمال المملكة وجنوب الغوار وحوض الجافورة.

وفي فبراير الماضي، حصلت الشركة على موافقات الجهات التنظيمية لتطوير حقل الجافورة للغاز غير التقليدي، كأكبر حقل للغاز غير المصاحب في المملكة حتى اليوم، وعلى مساحة تبلغ أبعادها 170 و 100 كلم، واحتياطيات تقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام الغني بالميثان.

من مشروع الغاز شمال المملكة (أرامكو السعودية)

غاز عالي الجودة

وبواسطة الأعمال التقليدية، لا يمكن استكشاف أو إنتاج الغاز غير التقليدي من الهياكل الصخرية الأقل مسامية والأكثر كثافة، مثل صخور السجيل، أو الرمال قليلة المسامية والنفاذية.

وفي شمال المملكة، تتركز تجمعات الغاز بشكل عام في قنوات الرمال. وعلى طول هذه القنوات، تنتشر كميات من الرمال المسامية، تسمى مواقع الغاز الحلو، وهي رمال مشبعة بكميات تجارية من الغاز الطبيعي، وتحيط بها صخور أقل نفاذية ومسامية.

ومن المعروف أن الغاز في شمال المملكة أحد المواد الهيدروكربونية من الدرجة الممتازة، فهو حلو ولا يتطلب غير الحد الأدنى من المعالجة، حيث لا يحتوي على كبريتيد الهيدروجين، كما أنه جاف نسبيا فلا يحتوي على هيدروكربونات سائلة تتطلب الإزالة، والسائل الوحيد الذي يتطلب الفصل عن هذا الغاز النقي هو الماء.

5 مرافق للمعالجة

وفي حين قد تبدو مرافق الإنتاج شمال المملكة مشابهة لعدد من مرافق الإنتاج البرية التقليدية التابعة لأرامكو السعودية، إلا أن نظرة عن كثب على الأعمال الميدانية ستكشف عن فروق بينهما. فهذا الغاز العنيد ليس كالغاز التقليدي، بل إنه يتطلب جهدا أكبر للوصول إليه واستخراجه، وهذا الأمر يتحكم بشكل كبير في تحديد تصاميم ومواصفات البنية التحتية الخاصة باستخراج الغاز ومعالجته. وبدلا من الاعتماد على مرفق معالجة مركزي واحد، توجد خمسة مرافق متفرقة وأصغر حجما يطلق على كل منها اسم «مرفق المعالجة الفرعية»، تدار من خلالها أعمال فصل الغاز في شمال المملكة.

من مشروع الغاز شمال المملكة (أرامكو السعودية)

تحكم آلي متطور

ينهمك المشغلون العاملون في الخطوط الأمامية شمال المملكة في العناية بمرافق المعالجة الخمسة ذات التحكم الآلي المتطور، وبالآبار المرتبطة بها.

ولتشغيل هذه المرافق، دربت الأيدي العاملة شمال المملكة على احتمالات تشغيل مختلفة.

وتتمثل الوظيفة الرئيسة لمرافق الفصل الخمسة، في فصل الماء عن الغاز من خلال شبكة تجفيف خاصة بها، ليتم تبخير الماء المفصول في بركة ترسيب. ولأن منطقة الحدود الشمالية في المملكة منطقة نائية لا توجد فيها شبكات كهرباء محلية لتوليد الطاقة للمرافق، فإن كل مرفق من هذه المرافق الخمسة يعتمد على نفسه في إنتاج الطاقة التي يحتاجها، عبر مولد يعمل بالغاز لتوليد الكهرباء في الموقع، كما تقوم ألواح الطاقة الشمسية بإمداد أنظمة التحكم بالطاقة.

من مشروع الغاز شمال المملكة (أرامكو السعودية)

إمداد العملاء بالطاقة

هدأة السكون تخيم على منطقة أجهزة قياس تدفق الغاز في مشروع شمال المملكة، ولا يشق ذلك السكون سوى هدير غاز البيع عالي الضغط، وهو يندفع في أنابيب قطرها ما بين 16 و 30 بوصة، حيث يقطع رحلة مباشرة إلى مدينة وعد الشمال الصناعية في طريف، لإمداد العالم بطاقة أنظف.

ينقل الغاز في الأنبوب الأكبر إلى الشركة السعودية للكهرباء، فيما ينقل الأنبوب الأصغر الغاز إلى شركة معادن لإنتاج الفوسفات في وعد الشمال.

عيون الكترونية للمراقبة

التقنية هي المفتاح لاستخراج الغاز غير التقليدي من مكامنه. وتعمل مرافق المعالجة الخمسة في مشروع شمال المملكة والآبار المرتبطة بها عن طريق أنظمة تحكم آلي متطورة إلى حد كبير، فهناك عدد من المجسات الضوئية المركبة بصفة دائمة، حيث تعمل كعيون الكترونية على الصمامات والمضخات وغيرها من مكونات البنى التحتية في المشروع.

وترسل هذه العيون كما كبيرا من بيانات المراقبة الالكترونية إلى غرفة التحكم المركزية، ومن خلالها يمكن تشغيل المرفق أو إيقاف تشغيله.

غاز الشمال غير تقليدي ذو جودة عالية:

فبراير 2020: حصلت أرامكو على موافقات الجهات التنظيمية لتطوير حقل الجافورة للغاز