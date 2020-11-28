شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم.. أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 780 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 28-11-2020 عددا من الأحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات الخليج 365 وكان من بينها الأتى :-

المالية تعلن ربط الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلكترونيًا يونيو 2022

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، موضحًا حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها، وإزالة أى معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية، وتذليل كل العقبات أمام نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية، حتى لو استدعى الأمر تعديلاً تشريعيًا.

وقال إن الضريبة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد.

وأشار الوزير، خلال اللقاء الذى حضره الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة وعدد من قيادات وزارة المالية، إلى أن مصر حققت نموًا اقتصاديًا بنسبة ٣,٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بما يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية التاريخية التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب، وجعلت الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ويُجَّسد أيضًا أهمية المشروعات التنموية غير المسبوقة، مؤكدًا أن مصر بشهادة صندوق النقد الدولى، تُعد ثانى أفضل نمو اقتصادى فى العالم، وقد نجحت بكل فاعلية فى إنفاق الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى فى ظل جائحة كورونا.





"الاتصالات" توقع اتفاقا مع جامعة أوتاوا كندية في مجال الذكاء الاصطناعي

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة أوتاوا الكندية لتقديم برنامج ماجستير مهنى فى الهندسة الكهربية والحاسبات في مسارى الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وإنترنت الأشياء والروبوتات.

يأتي ذلك فى إطار مبادرة "بُناة مصر الرقمية" والتى تهدف إلى تنمية قدرات المتفوقين من خريجى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، وصقلهم بالعلم والخبرات العملية من خلال برنامج تعليمى وتدريبى متكامل بما يؤهلهم لتنفيذ مشروعات "مصر الرقمية"، ويعزز من قدراتهم التنافسية فى أسواق العمل المحلية والعالمية.

واستعرض وزير الاتصالات على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والجامعة التي تعد واحدة من الجامعات المصنفة عالميا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية، والتي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمى في مصر وبناء اقتصاد رقمى قوي ارتكازا على ثلاثة محاور وهى التحول الرقمي، والمهارات الرقمية، والإبداع الرقمي.

وزير الاتصالات: استكمال منظومة جمع المخلفات وميكنتها بالوسائل التكنولوجية

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث سبل زيادة الاستثمار فى مجال المخلفات الإلكترونية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على اتخاذ الوزارة خطوات جادة وفاعلة فى مجال إدارة المخلفات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تعد مخلفات خطرة على صحة الإنسان والبيئة، لذا فكان لابد من وضع إطار ينظم العمل فى هذا المجال من أجل تسهيل عملية جمع تلك المخلفات تمهيدًا لدخولها مصانع التدوير.

وقد تقدمت وزيرة البيئة بالشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على معاونتهم لوزارة البيئة فى مجال المخلفات الإلكترونية وسعيهم لمعاونة الوزارة أيضًا فى مجال المخلفات الصلبة من خلال وضعهم لنظام محدد إلكترونيًا يتم من خلاله تتبع من يقوم بإلقاء القمامة ومعرفة الأماكن التى تم إلقاء القمامة بها مما ينظم العمل فى مجال المخلفات بشكلٕ عام.

وزير البترول: دعم الرئيس السيسى المستمر وإصلاحات الدولة دفعات قوية للقطاع

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، المركز القومى للتحكم فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية "الناتا" بعد تطويره بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية السابقين المهندس سامح فهمى، والمهندس عبدالله غراب، والمهندس أسامة كمال، والمهندس شريف هدارة، كما حضر الافتتاح المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول.

واستمع الوزير ومرافقوه من الوزراء السابقين وقيادات وزارة البترول والثروة المعدنية ورؤساء الهيئات والقوابض والشركات ونوابهم لشرح من المهندس ياسر صلاح رئيس الشركة المصرية الغازات الطبيعية "جاسكو" أوضح خلاله أن تحديث نظام الاسكادا الخاص بمركز التحكم القومى جاء بهدف الترابط مع الأنظمة الأخرى للوصول إلى رؤية موحدة لإدارة الشبكة القومية للغازات الطبيعية وكذلك تنفيذاً لسياسة وزارة البترول والثروة المعدنية فى الإسراع بتطبيق نظم التحول الرقمى وتطوير العمل بالشبكة القومية للغازات الطبيعية ، مضيفاً أن تحديث نظام الاسكادا القديم واستبداله بأحدث وسائل التكنولوجيا الأكثر تقدماً يمثل تطوراً هاماً فى إدارة العمل بالشبكة .

نيفين جامع تؤكد ضرورة تطوير الصناعات اليدوية أثناء افتتاح معرض "صنع في مصر"

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

افتتحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة معرض "صنع في مصر" المقام بمقر متحف القوات الجوية وتنظمه مجلة باشون بالتعاون مع جاليري Art Talks وتحت رعاية جمعية بنحبك يا مصر للتنمية، ويتضمن المعرض عددا من المنتجات الحرفية والتراثية كالأزياء والاكسسوارات والمجوهرات المصرية، إلى جانب بعض التصميمات الفنية والأثاث وسط الطائرات والمروحيات التاريخية بالمتحف.

شارك في الافتتاح لواء طيار أ.ح مجدي دويدار، مدير متحف القوات الجوية، والمهندسة زينب بشير، رئيس جمعية بنحبك يا مصر للتنمية وسوزان ثابت رئيس تحرير مجلة باشون.

وقالت الوزيرة، إن هذا المعرض يمثل فرصة كبيرة لاستعراض الخبرات والمهارات الفنية في التصميمات والمشغولات الحرفية، من خلال مشاركة نحو 70 مصمما وفنانا، بالإضافة إلى طلاب مركز التصميمات والموضة التابع لوزارة التجارة والصناعة وبنك الكساء المصري.

التخطيط: 1.056 مليار جنيه استثمارات مشروعات مياه الشرب والصرف ببورسعيد

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقيادة محمد فريد وكيل أول الوزارة، ورئيس قطاع البنية الأساسية، يرافقه خالد مصطفى وكيل أول بنك الاستثمار القومى، عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات "بورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية"، وذلك فى إطار توجيهات د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، بالاهتمام بملف متابعة المشروعات ذات البعد الإجتماعى والبيئى والتأثير المباشر على صحة المواطنين فى ضوء أهداف ومؤشرات استراتيجية رؤية مصر 2030.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط، على ضرورة الاهتمام بمتابعة المشروعات التي يتم العمل عليها، مؤكدة أن دور وزارة التخطيط لا ينتهي عند الاعتمادات المالية لتلك المشروعات، بل تحرص الوزارة علي متابعة ماتم إنجازه في تلك المشروعات والوقوف عند العوائق والتحديات التي واجهت سير العمل بها وتقديم الدعم اللازم لتذليل تلك العقبات ومواجهة التحديات للوصول إلي تنفيذ تلك الخدمات بالشكل الأمثل.

أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب في مصر بقيمة 10 جنيهات اليوم السبت، وذلك بالتزامن مع استمرار هبوط سعر اونصة الذهب عالميا، والتي تراجعت من 1805 إلى 1789 دولار حتى صياغة هذا التقرير، مع اتجاه المستثمرين نحو الأسهم والدولار بديلا للذهب والمعادن الثمينة الأخرى.

سعر جرام الذهب اليوم تراجع من 790 جنيها للجرام، في تعاملات الجمعة، إلى 780 جنيها للجرام في تعاملات اليوم السبت، في أدنى سعر للذهب في مصر منذ مايو الماضى.





أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 18 سجل 668 جنيها للجرام

الذهب عيار 21 سجل 780 جنيها للجرام

الذهب عيار 24 سجل 891 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6240 جنيها

أونصة الذهب 1789 دولار





استقرار أسعار العملات اليوم السبت 28-11-2020 أمام الجنيه المصرى

صورة أرشيفية

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 28-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى لعدم وجود تعاملات اليوم، وسجل سعر الدولار اليوم، 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

انخفض الدولار في التعاملات المبكرة بلندن أمس الجمعة، ويتجه لتكبد خسارة أسبوعية مقابل سلة من العملات، حتى رغم فقدان سوق الأسهم الزخم مع تضرر المعنويات من شكوك حيال لقاح أسترازينيكا لكوفيد-19.

فقد الدولار أكثر من 2.2 % منذ بداية الشهر في ظل تحسن المعنويات بالأسواق العالمية نتيجة فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية وأنباء عن تطوير لقاحات لكوفيد-19، مما قلص الطلب على عملات الملاذ الآمن.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

وشهد سعر صرف اليورو ثباتا أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.53 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.78 جنيه للشراء، 21.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

وثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.59 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.