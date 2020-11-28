شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر اليورو اليوم السبت 28-11-2020 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 28-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.53 جنيه للشراء و18.73جنيه للبيع.

انخفض الدولار في التعاملات المبكرة بلندن أمس الجمعة، ويتجه لتكبد خسارة أسبوعية مقابل سلة من العملات، حتى رغم فقدان سوق الأسهم الزخم مع تضرر المعنويات من شكوك حيال لقاح أسترازينيكا لكوفيد-19.

فقد الدولار أكثر من 2.2 % منذ بداية الشهر في ظل تحسن المعنويات بالأسواق العالمية نتيجة فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية وأنباء عن تطوير لقاحات لكوفيد-19، مما قلص الطلب على عملات الملاذ الآمن.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.56 جنيه للشراء .

18.68 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.53 جنيه للشراء .

18.73 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

18.53 جنيه للشراء.

18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.55 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.55 جنيه للشراء.

18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.57 جنيه للشراء.

18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.55 جنيه للشراء.

18.76 جنيه للبيع.