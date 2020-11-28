شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع 40 جنيها في مصر خلال 10 أيام..أسرار انهيار المعدن فى حلقة أسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر الذهب في مصر 40 جنيها في كل عيار بسوق الصاغة خلال 10 أيام، وفي حلقة جديدة من برنامج أسواق، يستعرض الزميل إسلام سعيد أسباب انهيار الذهب في مصر، وكذلك أسباب الهبوط العالمي للذهب، وكذلك ظاهرة جديدة في سوق الصاغة.

أساب هبوط الذهب، هي الآمال القوية بين المستثمرين بتعافى عالمي من أزمة فيروس كورونا، التى عصفت باقتصاد الدول وحركة التجارة والسياحة، وذلك عقب إعلان شركة فايزر الأمريكية عن لقاح لكورونا، كما أن سهولة انتقال السلطة فى أمريكا، وإعلان بيانات قوية عن الاقتصاد الأمريكى، كلها أسباب أدت إلى تراجع الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب، ما أدى إلى خسارة الذهب قرابة مائة دولار من سعره خلال أقل من 10 أيام وهبوط في مصر 40 جنيها.