شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأسعار اللحوم البلدى اليوم السبت فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 28-11-2020 استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت وفقا لما اكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، وجاءت أسعار اللحوم كالتالي :- اللحوم الكندوز 110-130 جنيها السجق 110-140 جنيها الكبدة الكندوز 110-140 جنيها البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها اللحم المفروم العادي 110-125جنيها البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها. اللحوم الضأن 120-140.جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها

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