شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع تؤكد ضرورة تطوير الصناعات اليدوية أثناء افتتاح معرض "صنع في مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة معرض "صنع في مصر" المقام بمقر متحف القوات الجوية وتنظمه مجلة باشون بالتعاون مع جاليري Art Talks وتحت رعاية جمعية بنحبك يا مصر للتنمية، ويتضمن المعرض عددا من المنتجات الحرفية والتراثية كالأزياء والاكسسوارات والمجوهرات المصرية، إلى جانب بعض التصميمات الفنية والأثاث وسط الطائرات والمروحيات التاريخية بالمتحف.

شارك في الافتتاح لواء طيار أ.ح مجدي دويدار، مدير متحف القوات الجوية، والمهندسة زينب بشير، رئيس جمعية بنحبك يا مصر للتنمية وسوزان ثابت رئيس تحرير مجلة باشون.

وقالت الوزيرة، إن هذا المعرض يمثل فرصة كبيرة لاستعراض الخبرات والمهارات الفنية في التصميمات والمشغولات الحرفية، من خلال مشاركة نحو 70 مصمما وفنانا، بالإضافة إلى طلاب مركز التصميمات والموضة التابع لوزارة التجارة والصناعة وبنك الكساء المصري.

وأشارت جامع إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتنمية وتطوير الصناعات الحرفية واليدوية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للعمل على النهوض بهذا القطاع الحيوي، وحل المشكلات التي تواجهه باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة التي تتيح فرص عمل لقطاع كبير من المواطنين، لافتةً إلى أن مصر بها نحو 250 تجمعاً للحرف اليدوية والتراثية تضم 120 حرفة توفر عشرات الآلاف من فرص العمل الدائمة والمؤقتة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة ممثلة في مركز تحديث الصناعة أطلقت منذ عامين مشروع "كرييتيف ايجيبت" الذي يضم منتجات تراثية متنوعة من أكثر من 140 مورد إلى جانب حرفيين ومصممين ورواد أعمال وتجمعات حرفية في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرةً الى المنصة الالكترونية التى أطلقها البرنامج تضم حتى الان نحو 1500 منتج حرفي ويدوي وهو الامر الذي يسهم في تسويق هذه المنتجات بالسوقين المحلي والخارجي.

وأوضحت جامع أن المشروعات اليدوية قادرة على إحداث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لشريحة كبيرة من المواطنين من بينها المرأة التي تتميز بقدرتها على التطوير والتجديد في العمل اليدوي داعيةً العارضين المشاركين بالمعرض للمشاركة بمعرض "تراثنا" الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يعتبر أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية، خاصة وانه قد تقرر اقامته 4 مرات سنوياً ليستفيد منه أكبر عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين بهذا القطاع.

وأشادت الوزيرة بجودة المنتجات المعروضة ورقى التصميمات وكذا التوجه الخيرى لعدد كبير من العارضين بتخصيص عائد البيع لمؤسسات صحية وخيرية لخدمة المجتمع ، مؤكدة أن مثل هذه المعارض تمثل فرصة جيدة لبث الثقة في شباب المصممين وتشجيعهم على خوض غمار مشروعاتهم الصغيرة وبلورة أفكارهم الناشئة لتصبح مشروعاً قائماً على أرض الواقع .



الوزيرة تتفقد المنتجات



جانب من جولة وزيرة الصناعة على المعرض



معرض "صنع في مصر"