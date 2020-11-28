شكرا لقرائتكم خبر عن في أقل من 12 ساعة.. شرطة الشارقة تلقي القبض على تشكيل عصابي وتحبط محاولة احتيال مصرفي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ألقت أجهزة المباحث والتحريات بإدارة شرطة المنطقة الشرقية، السبت، القبض على تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص من الجنسية الآسيوية، قاموا بالنصب والاحتيال على مجموعة كبيرة من عملاء البنوك في الدولة، بحسب ما ذكر بيان إدارة الشرطة عبر «فيسبوك».

وأوضح البيان أن التشكيل كان يجري الاتصالات مع العملاء ويتم إيهامهم بتحديث الحسابات شريطة توفير معلومات، تتضمن أرقام تلك الحسابات، لاستغلالها في ما بعد للاستيلاء على أرصدة الضحايا.

وأكد العقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة، على مواصلة الجهود للتصدي لمثل هذا النوع من الجرائم والإيقاع بالعصابات، التي تتخذ من النصب الهاتفي وسيلة للاستيلاء على أموال الضحايا بطرق غير مشروعة، مطالباً أصحاب الحسابات المصرفية بعدم التجاوب مع الاتصالات التي ترد إليهم من أشخاص يدعون أنهم من موظفي البنوك وعدم الإدلاء بأي معلومات حول حساباتهم البنكية أو بياناتهم الشخصية حتى لا تكون عرضة للاستغلال غير المشروع، مشيداً بجهود فرق العمل الميداني في تمكنهم من ضبط أفراد العصابة في أقل من 12 ساعة، وحماية الآخرين من الوقوع ضحايا لهذه العصابة.

وتفصيلاً قال المقدم سعيد خلفان النقبي رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الشرقية، إن بلاغاً ورد إلى إدارة شرطة المنطقة الشرقية بخورفكان، يفيد بتعرض سيدة للنصب والاحتيال، من قبل شخص مجهول ادعى أنه موظف في المصرف الذي تتعامل معه، وهو يقوم بتحديث البيانات الخاصة بالعملاء، حيث تم الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 32 ألف درهم.

وتم تشكيل فريق للبحث والتحري لمتابعة سير القضية، وتبين أن التشكيل العصابي يستخدم أسلوب التخفي، إذ يعمدون إلى تضليل الضحية وإيهامها بتوقف الحساب عن العمل في حال عدم تحديثه، وعند الاستيلاء على الأموال، يقومون بالتخلص من بطاقات الاتصال، حتى لا يتم الوصول إليهم، إلا أن خبرة رجال التحريات في التعامل مع مختلف الأحداث أوقعت بهم، وأفشلت مخططاتهم، وتم القبض عليهم واحداً تلو الآخر بعد إعداد عدد من الكمائن المحكمة، التي قادت بموجبها إلى القبض على جميع أفراد العصابة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي في أقل من 12 ساعة من وقت البلاغ.

وذكر المقدم النقبي أنه من خلال التحقيق مع الجناة تبين أنهم قاموا بسرقة عدد كبير من عملاء البنوك، والاستيلاء على مبالغ كبيرة بهذه الحيل، التي طالما حذرت منها الجهات الرسمية في الدولة أفراد المجتمع، وذلك بعدم الالتفات لمثل هذه الادعاءات، والتأكد من مصدر الاتصال، من خلال الرجوع إلى البنك، والتأكد من أصل المعاملة، حتى لا يقعون فريسة بيد المتصيدين.