شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد المستثمرين: ندعم الصناعات الصغيرة لإعداد جيل جديد من رجال الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محرم هلال ، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد يركز على ملف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، من خلال التشاور مع الجهات الحكومية للتنسيق لاستفادة الشباب من منظومة تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لإعداد جيل جديد من رجال الأعمال يساهمون في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية هذا القطاع، نظراً لمساهمته بنسبة كبيرة في الناتج القومي، وكذلك توفير آلاف فرص العمل، وهو ملف ذا أولوية لدى الحكومة والقطاع الخاص معاً.

وأضاف "هلال"، لـ"الخليج 365"، أن الاتحاد يركز كذلك على حل مشاكل المستثمرين مع وزارة المالية، من خلال التعرف على آخر التطورات التشريعية والإجرائية بملفي الضرائب والجمارك، وتجديد الطلب بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، بسبب تأثيرها على زيادة تكلفة الإنتاج مما يضر بتنافسية الصناعة الوطنية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك اتجاه حكومي لإلغائها إلا أن ذلك يرتبط بتعديل تشريعي، سيتم عرضه في أولى جلسات مجلس النواب المقبل.

وأشار رئيس اتحاد المستثمرين، إلى قرب الإعلان عن إطلاق أول بوابة للتسويق الإلكترونى ، لتسويق منتجات المصانع عبر البيع إلكترونياً بديلا عن طرق البيع التقليدية، بعدما تم إسناد تصميم البوابة لإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال وبدأت العمل منذ شهرين.

يذكر أنه كان من المقرر لقاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يوم الأربعاء الماضي، مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلا أنه تم تأجيله لموعد لاحق بسبب انشغال الوزير.

وأعيد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، يوم 4 أكتوبر الماضي، بتولي محرم هلال رئاسة الاتحاد خلفاً للراحل محمد فريد خميس، وتعيين ابنته الكبرى ياسمين رئيساً شرفياً للاتحاد، وضم تشكيل المجلس أسامة حفيلة نائباً أول لرئيس الاتحاد، ورئيساً للمكتب التنفيذي، الدكتور محمد خميس شعبان أميناً عاماً للاتحاد، صبحي نصر أميناً للصندوق، واستمرار كل من محمد المرشدي، محمود الشندويلي، سمير عارف، علاء السقطي، محمد سعد نواب لرئيس الاتحاد، واستمرار علي حمزة، عبد الله الغزالي كأعضاء لمجلس الإدارة، والدكتور عادل اليماني مستشاراً إعلامياً، ومتحدثاً رسمياً للاتحاد.