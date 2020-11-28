شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة نشر القوائم المالية للشركات المطروحة للاكتتاب العام بالبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إتاحة نشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقب الحسابات للشركات التي طرحت أوراقاً مالية لها في اكتتاب عام وغير مقيدة بالبورصة، للمساهمين عبر البريد المسجل بعلم الوصول.

وأصدر الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 177 لسنة 2020، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 55 لسنة 2018، بشأن ضوابط ووسائل النشر للشركات التي طرحت أوراق مالية في اكتتاب عام أو المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.

ونصت المادة الأولى من القرار، يضاف فقرة ثالثة للبند (ثالثاً): نشر القوائم المالية السنوية والدورية، ونصها الآتي :"ويجوز للشركات التي طرحت أوراقاً مالية لها في اكتتاب عام وغير مقيدة بالبورصة المصرية، أن تكتفي بإرسال القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها للمساهمين بالبريد المسجل بعلم الوصول".

وحدد الدكتور محمد عمران ، رئيس الرقابة المالية، نشر الشركات التي طرحت أوراق مالية في اكتتاب عام أو المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ملخص للقوائم المالية السنوية والايضاحات المتممة لها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها في إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار الصادرة باللغة العربية وذلك وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.

وتتضمن البيانات المالية الملخصة كحد أدنى قائمة مركز مالي ملخصة، قائمة دخل ملخصة، قائمة دخل شامل ملخصة، قائمة ملخصة توضح التغيرات في حقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية الملخصة، أهم الإيضاحات، ويرفق بهما أولا: تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية الملخصة، ثانيا: ملخص تقرير مجلس إدارة الشركة.