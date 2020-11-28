شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء قطاعات البورصة المصرية..وصعود "الموارد الأساسية بنسبة 5.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 5.2%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.9%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.8%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.2%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.5%، كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.3%، ثم قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي، وأخيراً قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%.

فيما تراجع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.2%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.7%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.3%، ثم قطاعي التجارة والموزعون والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، 0.7%، على التوالي، وهبط قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، 0.3%، على التوالي.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 10980.96 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليصعد المؤشر 82 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2008.7 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.31% مغلقًا عند مستوى 2946.85 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.09% مغلقًا عند مستوى 13137.71 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1076.60 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 7.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 636.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 316.4 مليار جنيه إلى 319.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 199.8 مليار جنيه إلى 202.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1.5%.