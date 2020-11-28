شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلص مكاسبها لكن "إس أند بي 500" عند أعلى مستوياته على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات هادئة يوم الجمعة عقب عطلة عيد الشكر، وقلصت مكاسبها لاحقا، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية، ونجح "إس أند بي 500" في تحقيق إغلاق قياسي جديد.



وكشفت شركة "أسترازينيكا" عن أنباء إيجابية بشأن لقاحات فيروس كورونا حيث أعلنت هذا الأسبوع بأن لقاحها الذي تطوره بالتعاون مع جامعة أوكسفورد سجل فاعلية في نتائجه النهائية بلغت 90%.



وجاء ذلك بعد إعلان كل من "فايزر" و"موديرنا" عن أن فاعلية لقاحيهما بلغت 95% و94.5% على الترتيب، وتستعد الشركتان للحصول على ترخيص لتوزيعه.



وفي سوق النفط، انخفض العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.3% (ما يعادل 18 سنتا) وأغلقت جلسة نيويورك عند 45.58 دولار للبرميل، لكن الخام حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 8%، وبلغ أعلى سعر عند 46.09 دولار وأقل سعر عند 44.5 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.6% أو ما يعادل 46 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 48.25 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 7.3%، وبلغ أعلى سعر عند 48.4 دولار وأقل سعر عند 47.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 29910 نقاط، وحقق مكاس أسبوعية بنسبة 2.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 30015 نقطة وأقل مستوى عند 29819 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 111 نقطة) إلى 12205 نقاط، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.9%، وبلغ أعلى مستوى عند 12236 نقطة وأقل مستوى عند 12154 نقطة.



وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 3638 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 3644 نقطة وأقل مستوى عند 3629 نقطة.