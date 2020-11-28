شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض مسجلة خسائر أسبوعية بنسبة 3.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الجمعة رغم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعدم اليقين بشأن أزمة فيروس كورونا.



وصرحت منظمة الصحة العالمية اليوم بأنها تتوقع احتواء تفشي فيروس كورونا خلال العام المقبل بالتزامن مع طرح اللقاحات المعلن عنها.



كانت شركة "استرازينيكا" قد أعلنت هذا الأسبوع بأن لقاحها الذي تطوره بالتعاون مع جامعة أوكسفورد سجل فاعلية في نتائجه النهائية بلغت 90%.



وجاء ذلك بعد إعلان كل من "فايزر" و"موديرنا" عن أن فاعلية لقاحيهما بلغت 95% و94.5% على الترتيب، وتستعد الشركتان للحصول على ترخيص لتوزيعه.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.05 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 3.4% أو ما يعادل 80.7 سنت وأغلق المعدن النفيس عند 22.639 دولار للأوقية، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.5%، وبلغ أعلى سعر عند 23.330 دولار وأقل سعر عند 22.325 دولار.