شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض ويسجل خسائر أسبوعية بنسبة 4.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية حادة.



وصرحت منظمة الصحة العالمية اليوم بأنها تتوقع احتواء تفشي فيروس كورونا خلال العام المقبل بالتزامن مع طرح اللقاحات المعلن عنها.



وأعلنت شركة "استرازينيكا" هذا الأسبوع بأن لقاحها الذي تطوره بالتعاون مع جامعة أوكسفورد سجل فاعلية في نتائجه النهائية بلغت 90%.



وجاء ذلك بعد إعلان كل من "فايزر" و"موديرنا" عن أن فاعلية لقاحيهما بلغت 95% و94.5% على الترتيب، وتستعد الشركتان للحصول على ترخيص لتوزيعه.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.05 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.3% إلى 1788.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس خسائر هذا الأسبوع بنسبة 4.5%، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 1822.6 دولار وأقل سعر عند 1776.5 دولار.