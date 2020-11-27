شكرا لقرائتكم خبر عن 55 % من عقود «إكسبو 2020 دبي» لـ46501 شركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

ركزت دبي في تخطيطها لاستضافة «إكسبو 2020» على تنظيم نسخة استثنائية من الحدث الدولي، تكون محرّكاً للتغيير الإيجابي في المنطقة والعالم أثناء الحدث، وتترك أثراً إيجابياً وإرثاً مستداماً بعد ختامه.

في هذا الإطار، عمل التخطيط على بناء مدينة ذكية متكاملة؛ تحقق هذا الأثر؛ من خلال خلق الكثير من الفرص أثناء استضافة الحدث الدولي وبعده؛ عبر عدد من المبادرات والبرامج والشراكات، مستفيدة من مكانة دبي كمركز للتجارة والسياحة والصناعة؛ إذ تتميز دبي بكونها بيئة صديقة للأعمال.

وبعد ختام الحدث الدولي، سيتحوّل موقع إكسبو 2020 دبي إلى مدينة ذكية، تتمحور حول الإنسان، وهي مدينة «دستركت 2020» التي ستعيد توظيف أكثر من 80% من منشآت إكسبو 2020 دبي؛ بعد إسدال الستار على فعالياته في مارس/ آذار 2022.

وستُساهم المبادرات التي أطلقها «إكسبو 2020 دبي» والشراكات التي أبرمها مع شركات عالمية كبرى في توفير منصة فريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال والحكومات ومنظمات المجتمع المدني؛ للتعاون وبناء شراكات قوية، تسمح بمزيد من النمو الهادف في الأجل الطويل.

إتاحة فرص العمل

ويولي «إكسبو 2020 دبي» اهتماماً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لإدراكه أنها تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق النمو؛ وإتاحة فرص العمل في دولة الإمارات.

في هذا الإطار، تعهد «إكسبو 2020 دبي» بتوجيه 20% من الإنفاق المباشر وغير المباشر من ميزانيته إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبلغ إجمالي حجم العقود المباشرة وغير المباشرة الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة 5.12 مليار درهم بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وتمثل العقود التي حصلت عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة 55% من إجمالي العقود التي منحها إكسبو 2020 دبي، كما تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 53% من 46 ألفاً و501 شركة من أكثر من 180 بلداً مسجلة على السوق الإلكتروني؛ وهي منصة إكسبو المجانية والمتقدمة التي تسمح بتواصل الشركات وتعاونها مع بعضها، والتنافس على الفرص.

وسيواصل إكسبو إتاحة فرص للسوق خلال الفترة المتبقية على انطلاق الحدث الدولي، وأثناء أشهره الستة، بما في ذلك إتاحة المزيد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإضافة إلى هذا، سيتم تنظيم مناقصات فور انتهاء فعاليات إكسبو؛ تمهيداً لتحويل الموقع إلى مشروع «دستركت 2020».

دعم بيئة الأعمال

وقد أطلق «إكسبو 2020 دبي» عدداً من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى دعم بيئة الأعمال، وتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وستُسهم تلك البرامج في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز البيئة الاقتصادية لإمارة دبي أثناء الحدث وبعده، على النحو التالي:

برنامج التراخيص والتجزئة

يسعى «إكسبو 2020 دبي» من خلال برنامجه للتراخيص والتجزئة إلى توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات الرسمية المرخّصة التي تناسب جميع الأعمار، وتُرضي جميع الأذواق.

وستكون منتجات الشركات الحاصلة على ترخيص رسمي وسيلة لتعزيز الابتكار وتحفيز الاقتصاد، ضمن الكثير من الوسائل الأخرى التي تهدف إلى تحقيق هذا الغرض.

عرض المنتجات لملايين الزوار

وستتاح الفرصة لما يصل إلى 50 شركة مرخّصة رسمياً؛ لعرض منتجاتها أمام ملايين الزوار من أنحاء العالم.

وستطرح آلاف المنتجات المرخَّصة، من إنتاج مؤسسات صغيرة ومتوسطة وشركات إماراتية، للبيع عبر برنامج إكسبو 2020 دبي للتجارة والترخيص، وجميع المنتجات الأولى التي حصلت على ترخيص متوفرة حالياً؛ ومنها: الشوكولاتة المستلهمة من إكسبو من إنتاج ميرزام، وصابون حليب النوق من إنتاج مصنع ذا كامل سوب فاكتوري، وتمور بتيل، وبسكوت الطاقة من شركة ذا ديتس بار كومباني، وشوكولاتة باتشي، ومجموعة ملابس من سبلاش، وإصدار محدود من المسكوكات التذكارية المصنوعة من الذهب والفضة في شركة نيوزيلاند منت.

شركات مرخصة

وتبرز أسماء شركات متخصصة في إنتاج الأطعمة والملابس وغيرها من المنتجات والتي من أبرزها شركة: «ذا ديتس بار» (الأطعمة والتمور) من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومقرها دبي تصنع منتجاتها في دبي «إنفستمنت بارك» وتمتلك الشركة أول مصنع في العالم لإنتاج التمور باستخدام الطاقة الشمسية؛ حيث إن خط الإنتاج يعمل بالطاقة الشمسية بالكامل، و50% من إجمالي استهلاك الشركة من الطاقة، يتم توليده من الطاقة الشمسية.

وتأتي شركة ديغريد للملابس والإكسسوارات باستخدام قنينات المياه البلاستيكية (من النفايات المحلية)، وتحمل منتجات الشركة العلامة التجارية لإكسبو 2020 دبي، وتعتمد العملية على تحويل القنينات البلاستيكية إلى غزْل يُستخدم في صناعة الملابس، وهو منتج مستدام يستهلك إنتاجه طاقة أقل، ومياه أقل، وتنتج عنه انبعاثات كربونية أقل بنسبة 55%.

ويعتمد مصنع صابون الإبل (ذا كامل سوب فاكتروي) ومقره دبي، الاستدامة والمحافظة على البيئة في صناعة منتجه؛ من حيث اختياره للمواد الخام ومواد التغليف واستهلاك المياه وإدارة الطاقة ويتميز مُنتجه من صابون الإبل بمكونات تساعد على حماية الجلد والمحافظة على نضارته، فهو غني بأحماض ألفا هيدروكسي والفيتامينات والبروتينات المضادة للالتهاب والمقاومة لعلامات التقدم في العمر.

وتعد شركة ميرزام «أطعمة وشوكولاتة» الإماراتية، ومقرها دبي الشركة الوحيدة في الإمارات التي تُنتج الشوكولاتة من الألف إلى الياء في مكان واحد، وجميع مواد التغليف والتعبئة التي تستخدمها مستدامة وقابلة لإعادة التدوير.

السوق الإلكتروني

تم إعداد منصة «السوق الإلكتروني» ل«اكسبو2020 دبي» كمنصة مجانية؛ لتسهيل التواصل والتعاون والتنافس بين الشركات في أنحاء العالم من أجل فرص الأعمال.

ويمكن للموردين التعرف إلى فرص الأعمال المتاحة ضمن سلاسل توريدات إكسبو 2020 دبي وغيرها والتعاطي مع تلك الفرص. وتُنشر جميع فرص العطاءات التي يتيحها إكسبو 2020 دبي وتدار حصرياً عبر السوق الإلكتروني؛ حيث يمكن للمشترين الإعلان عن العطاءات والمناقصات وإداراتها وطلب العروض بشكل مباشر عبر السوق الإلكتروني.

ويمكن أيضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في السوق الإلكتروني التسجيل في حزمة تفضيل مصرفية من بنك الإمارات دبي الوطني، شريك الخدمات المصرفية الرسمي لإكسبو 2020، وهي حزمة تتيح للشركات الحصول على متطلبات الحد الأدنى للرصيد، إضافة إلى أسعار تنافسية على رأس المال العامل، والتمويل التجاري، والعملات الأجنبية والقروض التجارية.

تطبيق توفيق الأعمال

يضم تطبيق إكسبو 2020 دبي لتوفيق الأعمال؛ منصة إلكترونية لمساعدة الشركات في التواصل مع الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب، وتستعين المنصة بخوارزميات ذكية؛ لتسهيل التواصل قبل وصول زائر الأعمال إلى إكسبو 2020 دبي.

وتشجع مفكرة الأعمال الشاملة من إكسبو 2020 دبي، الأفراد والمؤسسات، وتمكنهم من إطلاق شراكات جديدة، وإبرام اتفاقات وتأمين فرص للاستثمار، وتعزيز التعاون الدولي وعرض أفضل ما لديهم.

ويستضيف مركز الاتصال التجاري غرف التجارة من أنحاء دولة الإمارات ودول الخليج، فضلاً عن مؤسسات الاستثمار وأصحاب رؤوس الأموال من المنطقة وخارجها؛ لدعم الأعمال وتشجيع الاستثمار إقليمياً ودولياً.

«سكيل 2 دبي»

يسعى برنامج «سكيل 2 دبي» إلى المساهمة في زيادة جاذبية الإمارة للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة، مع التركيز على جذب الشركات التي ما زالت في المراحل المبكرة من النمو، والتي تعمل في قطاعات مهمة لمستقبل اقتصاد دبي ودولة الإمارات القائم على الابتكار؛ حيث يوفر البرنامج السند لهذه الشركات؛ كي تؤسس نفسها في منظومة الابتكار في «دستركت 2020» من خلال تقديم الدعم الإرشادي عند تجهيز أعمالها، ومساحة عمل مجانية لمدة عامين، وتأشيرة لمدة عامين، وغيرها من الميزات التي تضمن قدرة هذه الشركات على توسيع أعمالها في دبي ضمن دستركت 2020، وبناء قاعدة واسعة من العملاء.

وسيتمكن المتقدمون الذين يتم اختيارهم للمشاركة في «سكيل 2 دبي» من الوصول إلى فرص التمويل اللازمة ومؤسسات التمويل المختلفة ضمن منظومة دستركت 2020. إضافة إلى ذلك، ستساعد المزايا والدعم المقدم من «دستركت 2020» المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة على النمو والازدهار في السوق الإماراتية، مع إمكانية أن يصبحوا مستأجرين دائمين في «دستركت 2020» فور انتهاء السنتين واختتام البرنامج.

الشركات المؤهلة

أبرمت دستركت 2020 اتفاقات شراكة استراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ لتزويد دستركت 2020 بعدد من الشركات الناشئة المتميزة والمؤهلة؛ للانضمام إلى سكيل تو دبي.

ويستقبل «سكيل2دبي» طلبات «التعبير عن الاهتمام» من قبل المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة عبر موقعه الإلكتروني وسيبدأ استقبال طلبات المشاركة في برنامج «سيكل2دبي» في منتصف 2021، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بنهاية إكسبو في مارس/ آذار 2022.