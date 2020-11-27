شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بحجم تداول بلغ 67.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 433.2 مليون جنيه، تلاه سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 6.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 402.2 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث "المصريين للإسكان والتنمية والتعمير" بحجم تداول بلغ 199.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 401.1 مليون جنيه، ثم "ارابيا انفستمنتس هولدنج" بحجم تداول 685.1 مليون ورقة وبقيمة تداول 382.5 مليون جنيه، ثم "الشرقية-ايسترن كومباني" بحجم تداول 23.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 255.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول بلغ 78.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 242.4 مليون جنيه، ثم "اودن للاستثمارات المالية" بحجم تداول 21.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 211.7 مليون جنيه، ثم "الإسماعيلية مصر للدواجن" بحجم تداول 33.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 208.6 مليون جنيه، وفى التاسع "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 364.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 199.5 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 5.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 182.3 مليون جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 10980.96 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليصعد المؤشر 82 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2008.7 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.31% مغلقًا عند مستوى 2946.85 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.09% مغلقًا عند مستوى 13137.71 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1076.60 نقطة.