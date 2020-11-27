شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع بعد صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة مدعوما بصدور بيانات اقتصادية إيجابية في بعض دول التكتل الموحد.



وأظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين بفرنسا ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 1.2% بينما أشارت توقعات إلى استقراره دون تغيير.



وفي فرنسا أيضاً، سجلت القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي نمواً بنسبة 18.7% في الربع السنوي الثالث بينما أشارت التوقعات إلى نمو بنسبة 18.2%.



وعلاوة على ذلك، ارتفعت أسعار الواردات الألمانية بنسبة 0.3% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما تجاوز توقعات بارتفاع نسبته 0.1%.



من ناحية أخرى، تسعى بعض الحكومات في دول القارة العجوز على رأسها المملكة المتحدة وفرنسا لتخفيف إجراءات وقيود الإغلاق التي فرضت بسبب تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، وذلك تزامنا مع احتفالات أعياد الكريسماس.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 18:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.1956، وسجلت العملة الموحدة أعلى سعر اليوم عند 1.1963 وأقل سعر عند 1.1908.