شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة جديدة لترامب بعد رفض طعن حملته على نتيجة انتخابات بنسلفانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن – رويترز رفضت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة، الجمعة، طلباً قدمته حملة الرئيس دونالد ترامب لحجب إعلان جو بايدن الرئيس المنتخب الفائز بالتصويت في ولاية بنسلفانيا الحاسمة. ويعد الحكم ضربة كبيرة أخرى لجهود ترامب من أجل تغيير نتيجة الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

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