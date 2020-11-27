شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة مسقط الخاسر الوحيد ببورصات الخليج خلال جلسات الأسبوع المنتهي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، باستثناء بورصة مسقط، والتي تراجعت بنسبة 0.11% رغم انعقادها 3 جلسات فقط، بسبب تعطلها يومي الأربعاء والخميس بمناسبة العيد الوطني الخمسين، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 1.34% رابحاً 115.06 نقطة ليغلق عند مستوى 8693.47 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 4.4% رابحاً 103.89 نقطة، ليغلق عند مستوى 2316.11 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.34% رابحاً 115.06 نقطة ليغلق عند مستوى 8693.47 نقطة، بحجم تداول 2.5 مليار سهم بقيمة 66.9 مليار ريال عبر تنفيذ 2.6 مليون سهم، وربح رأس المال السوقي 131 مليار ريال.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 4.4% رابحاً 103.89 نقطة، ليغلق عند مستوى 2316.11 نقطة، وربح رأس المال السوقي 11.51 مليار درهم ليغلق عند مستوى 336.58 مليار درهم.

وصعد ببورصة دبي قطاع العقارات بنسبة نمو 6.7% مدفوعاً بصعود سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 11.7%، إعمار العقارية بنسبة 6.8%، إعمار للتطوير بنسبة 6.7%، ثم قطاع البنوك بنسبة نمو 3.6% مدفوعاً بصعود سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 4.9%، بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.4%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 4.4%، مدفوعاً بصعود سهم دبي للاستثمار بنسبة 5.9%.





بورصة أبوظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.18% رابحاً 58.22 نقطة ليغلق عند مستوى 4971.93 نقطة، وربح رأس المال السوقي 230 مليون درهم ليغلق عند مستوى 720.32 مليار درهم.

وصعد ببورصة أبوظبي، قطاع العقارات بنسبة نمو 6.9% مدفوعاً بصعود سهم شركة الدار العقارية بنسبة 7.2%، ثم قطاع البنوك بنسبة نمو 1.25% مدفوعاً بصعود سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.1%.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.57% رابحاً 31.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5558.68 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% رابحاً 36.26 نقطة ليغلق عند مستوى 6155.05 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% رابحاً 22.69 نقطة ليغلق عند مستوى 4374.93 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.24% رابحاً 10.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4473.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت، 982.67 مليون سهم بقيمة 366.36 مليون دينار عبر تنفيذ 70.9 ألف صفقة، وربح رأس المال السوقي 940 مليون دينار ليغلق عند مستوى 33.036 مليار دينار.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.08% رابحاً 15.74 نقطة ليغلق عند مستوى 1467.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 23.45 مليون سهم بقيمة 4.04 مليون دينار بحريني.

وصعد ببورصة البحرين، قطاع الصناعة بنسبة نمو 6.03% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 5.24%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.06% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.13%، عقارات السيف بنسبة 060%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.24% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.96%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.22% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.13%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 10.29%.





بورصة مسقطتراجع المؤشر العام لبورصة مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.11% خاسراً 3.83 نقطة ليغلق عند مستوى 3623.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 20.8 مليون سهم بقيمة 5.5 مليون ريال.

وتعطلت بورصة مسقط، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، على أن تستأنف السوق أعمالها صباح يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر، وذلك بمناسبة العيد الوطني الخمسين المجيد.