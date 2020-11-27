شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 27-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 27-11-2020 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان شركات الحديد زيادة لأسعارها بقيمة 500 جنيه للطن، اعتبارا من اليوم 27 نوفمبر الجارى، وتعتبر هذه الزيادة هى الثانية فى أسبوع واحد ليبلغ إجمالى الزيادة 1000 جنيه للطن خلال شهر نوفمبر وحتى 27 أكتوبر.

وارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 10980.96 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليصعد المؤشر 82 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2008.7 نقطة.

شركات الحديد تعلن زيادة أسعارها 500 جنيه للطن للمرة الثانية خلال أسبوعقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات الحديد أعلنت زيادة أخرى لأسعارها بقيمة 500 جنيه للطن، اعتبارا من اليوم 27 نوفمبر الجارى، وتعتبر هذه الزيادة هي الثانية في أسبوع واحد ليبلغ إجمالي الزيادة 1000 جنية للطن خلال شهر نوفمبر وحتى 27 أكتوبر. شركات الحديد تعلن زيادة أسعارها 500 جنيه للطن للمرة الثانية خلال أسبوعقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات الحديد أعلنت زيادة أخرى لأسعارها بقيمة 500 جنيه للطن، اعتبارا من اليوم 27 نوفمبر الجارى، وتعتبر هذه الزيادة هي الثانية في أسبوع واحد ليبلغ إجمالي الزيادة 1000 جنية للطن خلال شهر نوفمبر وحتى 27 أكتوبر.

وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ "الخليج 365 "، أن شركات الحديد أعلنت أسعارها الشهرية الأسبوع الماضى بزيادة 500 جنيه فى الطن، وأعلنت عملائها صباح اليوم بزيادة أخرى بنفس القيمة بالإجماع بين الشركات، ليبلغ سعر الطن لمجموعة حديد عز 11100 جنيه للطن، بالاضافة إلى شركة حديد المصريين، ومجموعة بشاى للصلب، ومجموعة السويس الصلب وجميعهم أعلنوا نفس السعر بقيمة 11100 جنيه تسليم أرض المصنع.

وقال إن سعر طن حديد التسليح للمستهلك سيتراوح بعد الزيادة الجديدة من 11300 إلى 11500 جنيه للطن، لتعلن الشركات بالإجماع عن زيادة أسعارها للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

المؤشر الرئيسى للبورصة يصعد 82 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهىارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 10980.96 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليصعد المؤشر 82 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2008.7 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.31% مغلقًا عند مستوى 2946.85 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.09% مغلقًا عند مستوى 13137.71 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1076.60 نقطة. المؤشر الرئيسى للبورصة يصعد 82 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهىارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 10980.96 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليصعد المؤشر 82 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2008.7 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.31% مغلقًا عند مستوى 2946.85 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.09% مغلقًا عند مستوى 13137.71 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1076.60 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 7.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 636.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 316.4 مليار جنيه إلى 319.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 199.8 مليار جنيه إلى 202.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1.5%.

التخطيط تكشف عن 5 محاور لمشروع تنظيم الأسرة أبرزها تمويل 20 ألف مشروع للنساءعقد اليوم اجتماعا للجنة الوزارية لوضع خطة الحكومة لتنظيم الأسرة، برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة وزيرة الصحة هالة زايد ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والإعلام، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء لوضع الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة (2021 ــ 2023). التخطيط تكشف عن 5 محاور لمشروع تنظيم الأسرة أبرزها تمويل 20 ألف مشروع للنساءعقد اليوم اجتماعا للجنة الوزارية لوضع خطة الحكومة لتنظيم الأسرة، برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة وزيرة الصحة هالة زايد ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والإعلام، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء لوضع الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة (2021 ــ 2023).

وتم خلال اجتماع اللجنة استعراض الخطة التنفيذية والتي تقوم على 5 محاور رئيسية هي التمكين الاقتصادي للمرأة، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، التحول الرقمي، التدخل التشريعي.

مصلحة الضرائب: مبادرة إدارة التغيير من المبادرات المصاحبة لتطوير المصلحةأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أعدت العديد من المبادرات المصاحبة للتطوير الذى تشهده المصلحة حاليًا و من ضمنها مبادرة "إدارة التغيير" ، وذلك في إطار مبادرات تطوير منظومة العمل الضريبي ، وما استتبعه ذلك من إصلاحات هيكلية ومؤسسية منها دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والقيمة المضافة في كيان واحد ليصبح "مصلحة الضرائب المصرية" ، وما تطلبه الدمج من استحداث هيكل تنظيمي يأخذ في الاعتبار مستجدات العمل بالحكومة بما في ذلك قانون الخدمة المدنية المستحدث رقم 81 لسنة 2016 ، وكذا مستجدات إجراءات العمل الضريبي ، وفقًا لأفضل الممارسات المتعارف عليها ، ومبادرات الميكنة ذات الصلة الجاري تنفيذها. مصلحة الضرائب: مبادرة إدارة التغيير من المبادرات المصاحبة لتطوير المصلحةأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أعدت العديد من المبادرات المصاحبة للتطوير الذى تشهده المصلحة حاليًا و من ضمنها مبادرة "إدارة التغيير" ، وذلك في إطار مبادرات تطوير منظومة العمل الضريبي ، وما استتبعه ذلك من إصلاحات هيكلية ومؤسسية منها دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والقيمة المضافة في كيان واحد ليصبح "مصلحة الضرائب المصرية" ، وما تطلبه الدمج من استحداث هيكل تنظيمي يأخذ في الاعتبار مستجدات العمل بالحكومة بما في ذلك قانون الخدمة المدنية المستحدث رقم 81 لسنة 2016 ، وكذا مستجدات إجراءات العمل الضريبي ، وفقًا لأفضل الممارسات المتعارف عليها ، ومبادرات الميكنة ذات الصلة الجاري تنفيذها.

وأوضح "عبد القادر"، أن مبادرة إدارة التغيير تضمنت محاور عدة، منها تطوير القدرات المؤسسية، ورفع كفاءة العنصر البشري، وخاصة مع استحداث قطاع الموارد البشرية بالهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب المصرية إعمالا لحكم قانون الخدمة المدنية المستحدث رقم 81 لسنة 2016، والتحول في إدارة العنصر البشري من مدخل شؤون العاملين إلى الموارد البشرية.