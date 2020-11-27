شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع مدعوماً بتخفيف قيود الإغلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة مدعوماً بقرار الحكومة بتخفيف قيود الإغلاق وإعادة فتح بعض الحدود.



وكشفت الحكومة الأسترالية في بيان أنها قررت فتح الحدود بين ولايتي "فيكتوريا" و"نيو ساوث ويلز" في البلاد في محاولة لتخفيف القيود.



وتعد الولايتان المذكورتان من بين أشهر المناطق في أستراليا، وتم إعادة فتح الحدود ينهما في الثالث والعشرين من نوفمر/تشرين الثاني الجاري بعد إغلاقهما لمدة استمرت لأكثر من أربعة أشهر.



هذا، وتترقب الأسواق أيضا المزيد من الأنباء عن لقاحات فيروس كورونا في ضوء إعلان فاعلية بعض اللقاحات التي أعلنتها شركات "فايزر" و"موديرنا" و"أسترازينيكا".



يأتي ذلك بعد إعلان الشركات الثلاث المذكورة عن فاعلية لقاحاتها التي تصل إلى أكثر من 90% لتتجه الأنظار ترخيصها وبدء توزيعها.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:29 يتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7386، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7399 في حين سجل أقل سعر عند 0.7352.