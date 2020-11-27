شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية تداولات ما بعد عطلة عيد الشكر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة بعد العودة من عطلة عيد الشكر، وتتجه وول ستريت نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.



ويترقب المستثمرون إجراءات الانتقال السلس للسلطة في الولايات المتحدة من الرئيس المنتهية "دونالد ترامب" إلى الرئيس المنتخب "جو بايدن".



هذا، وقد أعلن الرئيس "ترامب" في وقت سابق هذا الأسبوع أنه أمر وكالة الخدمات العامة ببدء إجراءات نقل السلطة في خطوة رحب بها منافسه "بايدن".



من ناحية أخرى، تترقب الأسواق المزيد من الأنباء عن لقاحات فيروس كورونا في ضوء إعلان فاعلية بعض اللقاحات التي أعلنتها شركات "فايزر" و"موديرنا" و"أسترازينيكا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 77 نقطة) إلى 29950 نقطة بعد ارتفاع لفترة وجيزة أعلى حاجز 30 ألف نقطة بداية الجلسة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 107 نقاط) إلى 12201 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 3641 نقطة.