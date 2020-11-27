شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يقفز بأكثر من 2% مع زيادة التفاؤل حيال لقاحات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى التفاؤل بشأن أزمة فيروس كورونا.



ويرى مراقبون أن تزايد اللقاحات الفعالة المعلن عنها في الآونة الأخيرة سوف يعزز التفاؤل بشأن انتهاء الأزمة خلال الأشهر القادمة.



من ناحية أخرى، تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب الصيني على النحاس ومحاولة بكين تخزين إمدادات من المعدن الصناعي تحسبا لأي مشكلة طارئة.



ورغم تزايد إجراءات الإغلاق في بعض الدول الأوروبية بسبب تعرض الكثير منها لموجة ثانية من الفيروس، إلا أن المفوضية الأوروبية أكدت البدء في توزيع لقاحات قبل نهاية العام الجاري.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.05 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.4% إلى 3.41 دولار للرطل، وسجلت أعلى سعر عند 3.41 دولار وأقل سعر عند 3.33 دولار.