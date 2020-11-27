شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يستأنف الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1.2011، معززاً التوقعات باستمرار سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن تخطي هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى الأطول، بينما يمثّل الثبات فوق 1.1855 شرط أساسي لاستمرار الارتفاع المقترح.

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