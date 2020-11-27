شكرا لقرائتكم خبر عن «فورد» تُعوِّض أصحاب سيارات اشتعلت في جنوب إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دفعت مجموعة «فورد» الأمريكية تعويضات للعشرات من أصحاب سيارات «كوجا» الرباعية الدفع في جنوب إفريقيا، إثر اشتعال النيران في مركباتهم بسبب خلل في التصنيع، وفق ما كشفت اللجنة الوطنية للمستهلكين في البلاد.

وقُبل 47 طلباً من أصل 53 ودفعت «فورد» 50 ألف راند (3290 دولاراً) لكل صاحب سيارة متضرر، بحسب ما أعلنت اللجنة التي أدت دور الوسيط بين مصنّع المركبات والمستهلكين.

ورفض ثلاثة مستهلكين آخرين، العرض، وقرّروا إحالة القضية إلى المحكمة للمطالبة بتعويض أعلى قيمة، في حين رُدت ثلاثة طلبات أخرى.

وقالت اللجنة في بيان، إن «فورد قبلت بدفع تعويض قدره 50 ألف راند لكل من المستهلكين، إذا ما وزعت سيارته خلال الفترة ما بين 2014 و2017، وكانت من سيارات فورد كوجا التي اشتعلت فيها النيران».

وأوضحت «فورد» أن هذه المشكلة مردّها إلى خلل في سيلان سائل التبريد في المحرّك أدى إلى تسرّب الزيت. وقد اضطرت المجموعة بسببها إلى سحب 4500 سيارة بيعت في جنوب إفريقيا.

ولقي سائق حتفه أثناء اشتعال سيارته من طراز «كوغا»، لكن «فورد» تدحض فرضية أن يكون الخلل في التبريد وراء الحادث.

وفرضت اللجنة الوطنية للمستهلكين في جنوب إفريقيا العام الماضي على «فورد»، غرامة قدرها 35 مليون راند (2,3 مليون دولار) على خلفية حوادث اشتعال سيارات «كوغا» في البلد.

(أ.ف.ب)