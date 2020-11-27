شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد الهند ينكمش 7.5% في ربع السنة يوليو ـ سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات حكومية، الجمعة، أن الاقتصاد الهندي انكمش 7.5% في الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول، وهو ما ينطوي على بعض مؤشرات التحسن بعد تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة، والتي تسببت في هبوط غير مسبوق بلغ 23.9% على أساس سنوي في الربع السابق.

وجاءت قراءة الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول أفضل من انكماش 8.8% توقعه محللون في استطلاع أجرته «رويترز».

(رويترز)

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