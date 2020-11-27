شكرا لقرائتكم خبر عن مطار رأس الخيمة يستقبل أول رحلة ركاب لطيران «سبايس جيت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

استقبل مطار رأس الخيمة الدولي، صباح الجمعة، أول رحلة ركاب مجدولة من شركة «سبايس جيت للطيران»، في خطوة تؤشر إلى بدء مرحلة جديدة من العمليات بالنسبة للمطار، وتؤسس لحقبة جديدة من التعاون بين الجانبين.

وهبطت طائرة «سبايس جيت» رقم «أس جي 160» قادمة من مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي؛ حيث تم استقبالها بالطريقة التقليدية للرحلات الجديدة؛ من خلال رش الماء على شكل قوس فوقها بواسطة سيارتي إطفاء؛ وذلك أثناء توجهها إلى مكان الوقوف.

وحظي ركاب طائرة «سبايس جيت» طراز بوينج 800-737 «(Boeing 737-800) باستقبال متميز وحفاوة كبيرة، وشارك الجميع في تقطيع قالب حلوى؛ احتفالاً بهذه المناسبة.

وأكد المسؤولون أهمية الرحلة؛ حيث من المقرر أن تربط الدفعة الأولى من خدمات «سبايس جيت» المسافرين في الإمارات بـ28 وجهة في الهند عبر مطار دلهي، مع إضافة مزيد من المدن تدريجياً خلال الأشهر والأسابيع المقبلة. كما تم تسليط الضوء على حزمة من المزايا توفرها الخدمة الجديدة، منها: تعزيز التعاون الاقتصادي الناجم عن بدء تشغيل الرحلات بين مجتمعات الأعمال في الهند ورأس الخيمة.

طرق جديدة

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي: «نحن في دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة سعداء ومتحمسون لوصول أولى رحلات «سبايس جيت» إلى مطار رأس الخيمة. ونحن على ثقة بأن هذه الخدمة الجديدة ستفتح طرقاً جديدة لنا؛ للتعاون مع السوق الهندي الذي يعد أحد أكبر أسواقنا.

إن إتاحة فرصة الربط مع أكثر من 28 وجهة في الهند عبر دلهي، سيحفز طلب المسافرين، ويوفر تسهيلات في تنقل المقيمين في دولة الإمارات، ويعزز السياحة الدولية. كما قال جيري كروفورد: بالنسبة لمعظم الناس، السماء هي الحد الأقصى. أما بالنسبة لمحبي الطيران فالسماء هي موطنهم».

شبكة سفر شاملة



وقال د. أمان بوري القنصل العام للهند في دبي: «تتمتع الهند والإمارات بعلاقة قوية، علاقة تم بناؤها على مدى قرون من التجارة والأعمال بحكم القرب الجغرافي، ومن ثم تطورت إلى شراكة استراتيجية شاملة. وتتضح أهمية علاقاتنا من حجم التبادل التجاري بيننا، ومن حقيقة أننا أحد أكبر الشركاء التجاريين لبعضنا، ووجود حرية كاملة في حركة نقل البضائع والخدمات والأشخاص بين بلدينا. وتتطلب هذه العلاقات وجود شبكة سفر شاملة لربطنا بشكل كامل، ولتلبية احتياجات ما يقارب 3.3 مليون هندي يقيمون الآن في الإمارات. وأود بهذه المناسبة أن أتقدم بالتهنئة لمطار رأس الخيمة الدولي وشركة «سبايس جيت» على هذا الإنجاز، كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن امتناني لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، على دعمه الاستثنائي لتعزيز وتعميق العلاقة بين الهند والإمارات. ونحن على ثقة بأن جدول رحلات «سبايس جيت» الجديد سيكون مفيداً جداً في تعزيز التجارة والاستثمار في الاتجاهين، وتعزيز الروابط بين مجتمعاتنا».

نقلة نوعية



وقال أجاي سينج: إن إضافة رأس الخيمة لتكون الوجهة الدولية رقم 12 بالنسبة لنا يمثل أحد أهم الأيام في تاريخنا الممتد على مدار 15 عاماً، ويشكل نقلة نوعية على مستوى تطوير عملياتنا التجارية. لقد كان مطار رأس الخيمة شريكاً مهماً لنا منذ أن وقعنا مذكرة تفاهم معه العام الماضي، وهو جزء كبير ضمن خططنا التوسعية الهادفة إلى تقديم مزيد من الخدمات لعدد أكبر من الوجهات في جميع أنحاء شبه القارة الهندية والعالم. لقد حققت نسبة إشغال تجاوزت 90%، وهو رقم قياسي يعد الأعلى في الهند خلال الأعوام الخمسة الماضية، وقد لاقت إضافة رحلاتنا إلى رأس الخيمة، استجابة هائلة عززت حضورنا.

وبصفتنا شركة هندية، فإننا نتمتع بشعبية كبيرة في المجتمعات الهندية في وجهاتنا، إضافة إلى المجتمعات الهندية في الإمارات. ونعتزم البناء على هذا والاستفادة منه، من خلال تقديم قيمة مضافة لخدمتنا الجديدة. فعلى سبيل المثال، نوفر أرخص تذكرة طيران للذهاب والعودة على مسار دلهي ـ رأس الخيمة ـ دلهي، وهذا يشمل النقل البري المجاني من أبوظبي ودبي والشارقة.

مرحلة جديدة من التوسع

وقال سانجاي خانا: «يعمل مطار رأس الخيمة تدريجياً على تكثيف نطاق عملياته في مرحلة جديدة من التوسع، وتعد «سبايس جيت» شريكاً مهماً في استراتيجيتنا. ونظراً للدور المتنامي الذي يلعبه المطار كمركز لتقديم خدمات نقل للركاب والخدمات اللوجستية، فإننا نرى أننا نعد جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع في رأس الخيمة، ونحرص على المساهمة الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للإمارة، وللدولة بشكل عام. وأود بهذه المناسبة التوجه بالشكر لكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، كما أتقدم بالشكر لموظفي المطار الذين عملوا بهمة عالية؛ لضمان استقبال سلس ووصول آمن ومريح لجميع الركاب، كما أود أن أعرب عن امتناني الخاص للسوق الحرة بمطار رأس الخيمة على الهدايا الرائعة التي قدموها للركاب؛ احتفالاً بوصول أول رحلة طيران تجارية لشركة «سبايس جيت» إلى مطار رأس الخيمة».