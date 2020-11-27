شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مالية لبنان يؤيد خفض الإنفاق على الدعم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال القائم بأعمال وزير مالية لبنان غازي وزني، الخميس، إن احتياطيات العملة الأجنبية تبلغ 17.9 مليار دولار، وإنه ثمة نقاشات بخصوص تقليص الإنفاق على الدعم.

وقال الوزير غازي وزني في مقابلة مع «إل بي سي آي»، إنه يؤيد ترشيد الإنفاق على الدعم لثلاثة أشهر أو أربعة، إلى حين تشكيل حكومة جديدة. (رويترز)

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