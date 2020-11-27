شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتجه لرابع مكسب أسبوعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة؛ إذ خيّم الحذر على المستثمرين قبيل سيل من البيانات الاقتصادية، في حين تأثرت المعنويات أيضاً بشكوك حيال فاعلية لقاح أسترازينيكا لـ«كوفيد ـ 19».

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%؛ إذ كان قطاعا السفر والطاقة من أكبر الخاسرين في التعاملات الصباحية، لكن المؤشر القياسي في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي.

وتراجع سهم شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا 0.6%، بعد أن ثارت تساؤلات حيال نتائج مرحلة متقدمة من دراسة لقاحها، وهو ما يحتمل أن يعرقل فرص الحصول على موافقات تنظيمية سريعة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

واستقر مؤشر الأسهم القيادية الألماني داكس؛ إذ تجاوز عدد الإصابات بكوفيد ـ 19 في البلاد حاجز المليون، وبلغ عدد الوفيات اليومية مستوى غير مسبوق.

وسيركز المستثمرون على مسح للمفوضية الأوروبية بشأن مناخ الأعمال في منطقة اليورو، وبيانات ثقة المستهلكين، والمعنويات الاقتصادية في جميع القطاعات. (رويترز)

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