شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك+» تعتزم إجراء محادثات غير رسمية عن بُعد وتدرس تخفيف قيود الإنتاج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد خطاب اطلعت عليه «رويترز»، ومصدر مطلع، بأن لجنة في مجموعة «أوبك+» التي تضم دولاً رئيسية منتجة للنفط، ستجري محادثات غير رسمية عن بعد السبت، قبل اجتماعات مقررة هذا الأسبوع.

وتدرس «أوبك+» ما إذا كانت ستخفف قيود إنتاج النفط اعتباراً من الأول يناير/كانون الثاني، كما اتفقت قبل ذلك، أم ستستمر في الإنتاج بنفس الوتيرة في ظل ضعف طلب النفط وتداعيات الجائحة.

وقال الخطاب الصادر عن «أوبك»، واطلعت عليه «رويترز»، إن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، سيحضر مشاورات السبت، غير رسمية، لقادة لجنة المراقبة الوزارية المشتركة.

وكان نوفاك وزيراً للطاقة حتى وقت سابق من هذا الشهر؛ إذ قاد جهود موسكو لتكوين علاقات وثيقة مع منظمة البلدان المصدرة للبترول، وإبرام اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج.

وسيمثل السعودية وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.

ومن المقرر أن تجتمع «أوبك+» في الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني، والأول من ديسمبر/كانون الأول، لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج للعام المقبل.

وكان من المقرر أن ترفع المجموعة الإنتاج مليوني برميل يومياً في يناير/كانون الثاني، بما يعادل نحو 2% من الاستهلاك العالمي، في إطار تخفيف منتظم لتخفيضات إنتاج غير مسبوقة جرى تطبيقها هذا العام.

لكن في ظل ضعف الطلب على الوقود نتيجة الموجة الثانية من الجائحة، تدرس «أوبك+» تأجيل الزيادة، أو ربما تبني تخفيضات إضافية.

(رويترز)