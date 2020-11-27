شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات في دوري الإمارات للسلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تقام السبت 4 مباريات قوية في دوري الإمارات لكرة السلة للرجال،حيث يحل الشارقة في السابعة مساء ضيفاً على شباب الأهلي، في مواجهة لحساب الجولة الخامسة من ذهاب الدور التمهيدي للبطولة، ويتطلع الفريقان للفوز وحصد نقطتي المباراة، واعتلاء صدارة المجموعة الأولى، كما تقام مباراة ثانية لحساب المجموعة الأولى أيضاً، تجمع الوصل وضيفه النصر في لقاء «ديربي» الجارين. وفي المجموعة الثانية يحل الظفرة ضيفاً على بني ياس،كما يستضيف العين الجزيرة. ويسعى شباب الأهلي إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، والارتقاء إلى النقطة الثامنة، فيما يتطلع الشارقة حامل اللقب لتحقيق انتصاره الثالث لتعويض خسارته في الجولة الثانية أمام النصر، وفي حال فوز «الملك» سيرتقي إلى النقطة السابعة واعتلاء الصدارة، كما سيفض شراكته مع الوصيف البطائح الذي يخضع في هذه الجولة للراحة الإجبارية. وفي لقاء الجارين، يسعى الوصل إلى تسجيل انتصاره الأول والارتقاء إلى النقطة الخامسة التي ستضمن له الدخول شريكاً مع النصر على المركز الثالث، فيما يسعى «العميد» لخطف انتصاره الثاني، واقتناص نقطته السادسة التي ستضعه شريكاً مع البطائح الوصيف. وفي مباريات المجموعة الثانية، يطلب الظفرة وبني ياس فض شراكتهما على صعيد النقطة الخامسة والمركز الثاني، التي ستمنح الفائز تقليص الفارق عن الوحدة المتصدر برصيد الثماني نقاط، خصوصاً أن «العنابي» يخضع بدوره لمرحلة الراحة. ويخوض فريقا الجزيرة والعين لقاءهما بطموح تحقيق الانتصار الأول، بعدما خسرا المباريات الثلاث الماضية.