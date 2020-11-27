شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات حكومية: اقتصاد الهند انكمش 7.5% في ربع السنة يوليو-سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن الاقتصاد الهندي انكمش 7.5 % في الربع المنتهي في سبتمبر، وهو ما ينطوي على بعض مؤشرات التحسن بعد تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة، والتي تسببت في هبوط غير مسبوق بلغ 23.9 % على أساس سنوي في الربع السابق.

وجاءت قراءة الربع المنتهي في سبتمبر أفضل من انكماش 8.8 % توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز.