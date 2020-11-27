القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 27-11-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل الدولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل الجنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى.

وفقد الدولار أكثر من 2.2 % منذ بداية الشهر في ظل تحسن المعنويات بالأسواق العالمية نتيجة فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية وأنباء عن تطوير لقاحات لكوفيد-19، مما قلص الطلب على عملات الملاذ الآمن.

لكن المعنويات صارت أكثر تباينا بعد أن أثار عدد من العلماء شكوكا حيال مدى نجاح اللقاح الذي طورته شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا.

كانت أسترازينيكا قالت يوم الاثنين إن لقاحها فعال بنسبة 70 % في التجارب الأساسية، وقد تصل فعاليته إلى 90 % ، ليكون الأحدث في عدد من الإعلانات الإيجابية للقاحات، مما دعم معنويات المستثمرين.

وجاء تحركات الأسعار في الأسواق محدودة بفعل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة التي ستشهد اليوم تقليصا لساعات التداول.