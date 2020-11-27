شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 27-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 27-11-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل الدولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل الجنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى.
وفقد الدولار أكثر من 2.2 % منذ بداية الشهر في ظل تحسن المعنويات بالأسواق العالمية نتيجة فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية وأنباء عن تطوير لقاحات لكوفيد-19، مما قلص الطلب على عملات الملاذ الآمن.
لكن المعنويات صارت أكثر تباينا بعد أن أثار عدد من العلماء شكوكا حيال مدى نجاح اللقاح الذي طورته شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا.
كانت أسترازينيكا قالت يوم الاثنين إن لقاحها فعال بنسبة 70 % في التجارب الأساسية، وقد تصل فعاليته إلى 90 % ، ليكون الأحدث في عدد من الإعلانات الإيجابية للقاحات، مما دعم معنويات المستثمرين.
وجاء تحركات الأسعار في الأسواق محدودة بفعل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة التي ستشهد اليوم تقليصا لساعات التداول.
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.
يورو (EUR)1 يورو = 4.47 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.22 يورو.
جنيه استرلينى (GBP)1 جنيه استرلينى = 5.01 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني.
دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.89 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.35 دولار كندي.
دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.77 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.36 دولار أسترالي.
ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 27.74 ين ياباني.
جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 4.17 جنيه مصري
درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي
جنيه سودانى (SDG)1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 14.75 جنيه سوداني
دينار جزائرى (DZD)1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 34.23 دينار جزائري
دينار بحرينى (BHD)1 دينار بحرينى = 9.949 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني
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