أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-11-2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 27-11-2020، وبلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 218.05 ريال سعودى.

تراجع الذهب العالمى اليوم الجمعة، ويتجه إلى تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ يوازن المستثمرون بين شكوك بشأن لقاح لكوفيد-19 يتصدر الترشيحات وتفاؤل بأن اللقاحات ستصل في وقت أقرب من المتوقع.

وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1809.40 دولار للأوقية بانخفاض أسبوعي 3.2%، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1807 دولارات.

تعثرت الأسهم الآسيوية عن بلوغ مرتفعات قياسية بعد أن واجهت أسترازينيكا تساؤلات صعبة بشأن مدى نجاح لقاحها، والتي قد تعرقل سرعة حصوله على موافقات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24بنحو 218.05 ريال بما يعادل 58.14$