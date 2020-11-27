شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 27-11-2020، وبلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 218.05 ريال سعودى.
تراجع الذهب العالمى اليوم الجمعة، ويتجه إلى تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ يوازن المستثمرون بين شكوك بشأن لقاح لكوفيد-19 يتصدر الترشيحات وتفاؤل بأن اللقاحات ستصل في وقت أقرب من المتوقع.
وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1809.40 دولار للأوقية بانخفاض أسبوعي 3.2%، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1807 دولارات.
تعثرت الأسهم الآسيوية عن بلوغ مرتفعات قياسية بعد أن واجهت أسترازينيكا تساؤلات صعبة بشأن مدى نجاح لقاحها، والتي قد تعرقل سرعة حصوله على موافقات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24بنحو 218.05 ريال بما يعادل 58.14$
سعر الذهب عيار 22 بنحو 199.88 ريال بما يعادل 53.30$
سعر الذهب عيار 21 بنحو 190.79 ريال بما يعادل 50.88$
سعر الذهب عيار 18 بنحو 163.54ريال بما يعادل 43.61$
سعر الذهب عيار 14 بنحو 127.19 ريال بما يعادل 33.92$
سعر الذهب عيار 12 بنحو 109.02 ريال بما يعادل 29.07$
سعر أوقية الذهببنحو 6,781 ريال بما يعادل 1,808$
سعر جنيه الذهب بنحو 1,526 ريال بما يعادل 407.00$
سعر كيلو الذهببنحو 218,045 ريال بما يعادل 58,141$
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