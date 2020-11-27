شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة 27-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، استقرار أسعار الدواجن اليوم الجمعة 27- 11- 2020، على مستوى جميع الأصناف. وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن في المزرعة سجلت 19 - 20 جنيها من المزرعة، وسعر للمستهلك يتراوح بين 22-25 جنيها للكيلو.

وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سعر الدواجن المجمدة والمصنوعة محلياً بلغت 33 جنيهاً، وبلغ سعر البيض في المزرعة 28 جنيهاً للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيهاً.

وواصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التوسع فى موافقات تراخيص تشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، من خلال تسهيلات قطاع الثروة الحيوانية والداجنة للحصول على موافقات التشغيل، ضمن خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان، وزيادة المعروض منها فى الأسواق والحد من الاستيراد، ودعمًا لصغار المربيين والمشروعات الصغيرة.

وأوضح التقرير، أن التوسع فى إصدرا تراخيص مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى ، وذلك تفعيلاً للقرارات الوزارية أرقام 773 و368 لسنة 2017 الصادرة من وزارة الزراعة، بشأن إصدار تراخيص التشغيل لجميع أنشطة الإنتاج الحيوانى ومعاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية معاملة النشاط الزراعى، والموافقة على هذه المشروعات تأتى فى إطار سعى الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمربيين والنهوض بالإنتاج المحلى.