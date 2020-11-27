شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك تعتزم إجراء محادثات غير رسمية عن بعد حول قيود إنتاج النفط غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع إن مجموعة أوبك التي تضم دول رئيسية منتجة للنفط ستجري محادثات غير رسمية عن بعد غدا السبت قبل اجتماعات مقرر لها هذا الأسبوع. وتدرس أوبك ما إذا كانت ستخفف قيود إنتاج النفط اعتبارا من أول يناير، كما اتفقت قبل ذلك، أم ستستمر في الإنتاج بنفس الوتيرة في ظل ضعف طلب النفط وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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