- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن ثبات سعر اليورو اليوم الجمعة 27-11-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 27-11-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً بالبنك الأهلى المصرى 18.53 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.
انخفض الدولار في التعاملات المبكرة بلندن اليوم الجمعة ويتجه لتكبد خسارة أسبوعية مقابل سلة من العملات، حتى رغم فقدان سوق الأسهم الزخم مع تضرر المعنويات من شكوك حيال لقاح أسترازينيكا لكوفيد-19.
فقد الدولار أكثر من 2.2 بالمئة منذ بداية الشهر في ظل تحسن المعنويات بالأسواق العالمية نتيجة فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكيةوأنباء عن تطوير لقاحات لكوفيد-19، مما قلص الطلب على عملات الملاذ الآمن.
لكن المعنويات صارت أكثر تباينا بعد أن أثار عدد من العلماء شكوكا حيال مدى نجاح اللقاح الذي طورته شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا.
وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.56 جنيه للشراء.
18.68 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.53 جنيه للشراء.
18.73 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر18.53 جنيه للشراء.
18.68 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة18.55 جنيه للشراء.
18.79 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.55 جنيه للشراء.
18.75 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.57 جنيه للشراء.
18.75 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.55 جنيه للشراء.
18.76 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر ثبات سعر اليورو اليوم الجمعة 27-11-2020 أمام الجنيه المصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.