شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الحضروات اليوم الجمعة فى سوق العبور للجملة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 27-11-2020، استقرارا في سوق العبور للجملة وفقا لما أعلنته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن أسعار الطماطم استقرت اليوم بعد أن شهدت انخفاض مع منتصف الأسبوع بحوالي جنيهين في الكيلو، لتسجل 3.5-7 جنيهات، أسعار الملوخية 2-4 جنيهات،و الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة 1.5-3.5 جنيها 2.5-4 جنيهات.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار البطاطس1.5-2.5 جنيها للكيلو، كما سجل سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها، وسجل الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-2.5 جنيها، واستقر سعر الخيار الصوب بين 3-5 جنيهات، والبسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو.

وأشار النجيب، إلى أن الجزر سجل 3 - 5 جنيهات ، و البطاطا 1.5 - 2 جنيها ، وسعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها، وأن كيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات.