شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة بصدد خسارة أسبوعية جديدة بفعل ضعف طلب أصول الملاذات الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة قرب أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل ضعف طلب أصول الملاذات الآمنة ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.9% إلى مستوي 23.07$ ، من مستوي الافتتاح عند 23.29$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 23.31$.

انهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر ، بعدما حقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.3% ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 22.92$ للأوقية.

وحتى اللحظة فأسعار الفضة منخفضة قرابة 4.5% ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل شهية المخاطرة المرتفعة لدى المستثمرين ،وضعف الطلب على أصول الملاذات الآمنة.

المعنويات القوية فى الأسواق تعود فى الأساس إلى توالي البيانات الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا ،وانحسار التوترات السياسية فى الولايات المتحدة حول نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية.