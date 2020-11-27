شكرا لقرائتكم خبر عن ريم الهاشمي: معاهدة السلام فرصة لاستئناف المحادثات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، خلال اجتماع التعاون الإسلامي، إن الإمارات تتطلع لأن توفر معاهدة السلام الإماراتية ـ الإسرائيلية، فرصة لاستئناف محادثات السلام.

وانعقدت أعمال الدورة الـ47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في نيامي عاصمة جمهورية النيجر، وحملت شعار: «متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية».

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