شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب على وشك تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة قرب أدنى مستوياتها فى أربعة أشهر ، على وشك تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ، مع البدء فعليا فى الانتقال السلس للسلطة فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى توالي الأخبار الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.4% إلى 1,802.96$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,810.80$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,813.75$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" بالأمس تعاملات الأمس مرتفعا بأكثر من 0.1% ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 1,800.21$ للأونصة.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،انخفضت أسعار الذهب حتى الآن بأكثر من 3.5% ، على وشك تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل ارتفاع شهية المخاطرة فى أسواق المال ،وضعف الطلب على أصول الملاذات الآمنة.

أعلنت إدارة الخدمات الأمريكية رسميا هذا الأسبوع عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ،ليصبح الرئيس الأمريكي السادس والأربعين ،خلفا للرئيس الجمهوري دونالد ترامب ،والذي تنتهي ولايته فى 20 كانون الثاني/يناير 2021.

ومن جانبه أعطي دونالد ترامب الضوء الأخضر لإدارة الخدمات للبدء فورا فى إجراءات نقل السلطة إلى إدارة جون بايدن ،وأمر فريقه الحالي بضرورة التعاون مع الإدارة الجديدة ، ويعد هذا أول إقرار رسمي من ترامب بالهزيمة فى الانتخابات ،على الرغم من تأكيده الاستمرار فى التحديات القانونية حول نتائج تلك الانتخابات.

ويخطط جون بايدن إلى تعيين رئيسة الاحتياطي الاتحادي السابقة "جانيت يلين" كوزيرة للخزانة الأمريكية ،الأمر الذي يعزز احتمالية المزيد من الحوافز المالية والنقدية لدعم الاقتصاد الأكبر فى العالم لتخطي أزمة فيروس كورونا.

فى أحدث الأخبار الخاصة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، قالت شركة الأدوية البريطانية العملاقة " أسترا زينيكا" يوم الاثنين إن لقاحها المطور بالاشتراك مع جامعة أكسفورد أظهر فعالية بمتوسط 70% فى الحماية من فيروس كورونا فى النتائج الأولية من تجارب المرحلة الثالثة ،ويمكن أن يكون فعالا بنسبة 90% فى النتائج النهائية.

وأعلنت السلطات الروسية يوم الثلاثاء إن لقاح "سبوتنك-في" الروسي فعال بنسبة 95% فى حماية الناس من الإصابة بفيروس كوفيد-19 وفقا للنتائج النهائية من المرحلة الأخيرة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,194.78 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 2 تموز/يوليو الماضي.